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  4. Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ilgili flaş iddia! Bonservisinin bambaşka olduğu ortaya çıktı...

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ilgili flaş iddia! Bonservisinin bambaşka olduğu ortaya çıktı...

28.03.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun gösterdiği performans sonrası yıldız oyuncunun sözleşmesinde yer alan özel madde aktif oldu. Roma'dan 15 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara transfer olan Nicolo Zaniolo, ilk resmi maçında gol atınca yeni bir ödeme planı ortaya çıktı. Bu ödemenin yanında İtalyan oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir madde daha öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ilgili flaş iddia! Bonservisinin bambaşka olduğu ortaya çıktı...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Dünya futbolunun gelecekteki en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara transferi Avrupa basınında da yankı bulmuştu. Yıldız oyuncunun oynadığı maçlardaki performansı ise herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çıktığı ilk resmi maçta golle buluşan yıldız oyuncunun sözleşmesindeki özel bir madde aktif hale gelmişti. Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan bir madde daha ortaya çıktı.

13.5 MİLYON EURO DAHA...

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Ünlü gazeteci Di Marzio, sarı-kırmızılıların Roma ile 16.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaştığını iddia etti. İddialarına devam eden Di Marzio, Galatasaray'ın Zaniolo'yu satışından kazanacağı 13.5 milyon euro'yu da Roma'ya ödemek zorunda olacağını yazdı.

35 MİLYON EURO'YA SERBEST

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Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 35 milyon Euro serbest kalma bedeli Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.


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