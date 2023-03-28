Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ilgili flaş iddia! Bonservisinin bambaşka olduğu ortaya çıktı...

Dünya futbolunun gelecekteki en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara transferi Avrupa basınında da yankı bulmuştu. Yıldız oyuncunun oynadığı maçlardaki performansı ise herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çıktığı ilk resmi maçta golle buluşan yıldız oyuncunun sözleşmesindeki özel bir madde aktif hale gelmişti. Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan bir madde daha ortaya çıktı.

13.5 MİLYON EURO DAHA...

Ünlü gazeteci Di Marzio, sarı-kırmızılıların Roma ile 16.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaştığını iddia etti. İddialarına devam eden Di Marzio, Galatasaray'ın Zaniolo'yu satışından kazanacağı 13.5 milyon euro'yu da Roma'ya ödemek zorunda olacağını yazdı.

35 MİLYON EURO'YA SERBEST

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 35 milyon Euro serbest kalma bedeli Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.



