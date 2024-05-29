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  4. Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'ya taraftardan tepki! Hiç paylaşım yapmadı, taraftarı çok kızdırdı

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'ya taraftardan tepki! Hiç paylaşım yapmadı, taraftarı çok kızdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.05.2024 09:34
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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği ve satın alma opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo'ya taraftardan tepki yağıyor. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı ve satın alma opsiyonu kullanılmadığı için Galatasaray'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu ile ilgili hiçbir paylaşım yapmadı.

TEPKİ MESAJLARI YAĞIYOR

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İtalyan oyuncunun şampiyonluk için paylaşım yapmaması Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray taraftarı, İtalyan yıldıza sosyal medya üzerinden tepki mesajları göndermeye başladı.

Aston Villa'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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