Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'ya taraftardan tepki! Hiç paylaşım yapmadı, taraftarı çok kızdırdı

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı ve satın alma opsiyonu kullanılmadığı için Galatasaray'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu ile ilgili hiçbir paylaşım yapmadı.

TEPKİ MESAJLARI YAĞIYOR

İtalyan oyuncunun şampiyonluk için paylaşım yapmaması Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray taraftarı, İtalyan yıldıza sosyal medya üzerinden tepki mesajları göndermeye başladı.

Aston Villa'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.





