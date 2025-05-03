Galatasaray'ın yıldızı Osimhen maç oynanırken rekor kırdı, istenmediği Napoli'ye selam gönderdi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla attığı 33 golle kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların bu sezonki en önemli oyuncusu olan Osimhen, Sivasspor'u da boş geçmedi.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Daha önce Napoli'de attığı 31 gol ile en skorer sezon istatistiği bulunan Osimhen, Sivasspor karşısında attığı gollerle Galatasaray formasıyla 33. golüne ulaştı ve rekor kırdı.

JARDEL'İ DE GEÇEBİLİR

Victor Osimhen bu sezon 2 gol daha atarsa, Mario Jardel'i geçerek Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olacak. (35 gol)

BU SEZON DURDURULAMIYOR

Sezon başında Napoli'den kiralanan Osimhen'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

AVRUPA DEVLERİ OSIMHEN'İN PEŞİNDE

PSG, Chelsea ve Manchester United'ın Osimhen ile yakından ilgilendiği biliniyor. Nijeryalı golcü geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, gelecek sezon nerede forma giyeceğine sezon sonu karar vereceğini söylemişti.