SPOR

80
75
54
52
50
48
45
43
43
43
42
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen maç oynanırken rekor kırdı, istenmediği Napoli'ye selam gönderdi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezonki 33. golünü attı ve kariyer rekorunu kırdı. Napoli formasıyla 31 gol atarak kendi rekoruna sahip olan Osimhen, Sivasspor karşısında attığı gollerle bu sezonki 33. golüne ulaştı ve rekorunu kırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen maç oynanırken rekor kırdı, istenmediği Napoli'ye selam gönderdi!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla attığı 33 golle kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların bu sezonki en önemli oyuncusu olan Osimhen, Sivasspor'u da boş geçmedi.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Screenshot_2

Daha önce Napoli'de attığı 31 gol ile en skorer sezon istatistiği bulunan Osimhen, Sivasspor karşısında attığı gollerle Galatasaray formasıyla 33. golüne ulaştı ve rekor kırdı.

JARDEL'İ DE GEÇEBİLİR

Screenshot_1

Victor Osimhen bu sezon 2 gol daha atarsa, Mario Jardel'i geçerek Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olacak. (35 gol)

BU SEZON DURDURULAMIYOR

GqCYdxwWwAAPZoP

Sezon başında Napoli'den kiralanan Osimhen'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

AVRUPA DEVLERİ OSIMHEN'İN PEŞİNDE

Screenshot_3

PSG, Chelsea ve Manchester United'ın Osimhen ile yakından ilgilendiği biliniyor. Nijeryalı golcü geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, gelecek sezon nerede forma giyeceğine sezon sonu karar vereceğini söylemişti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 68'
Galatasaray Galatasaray
4 - 1
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Münih, şampiyonğunu ilan etme şansını kaçırdıMünih, şampiyonğunu ilan etme şansını kaçırdı
Premier Lig'de çok ilginç an! Maçın hakemi yerde kaldı, Jamie Vardy düdük çalıp oyunu durdurduPremier Lig'de çok ilginç an! Maçın hakemi yerde kaldı, Jamie Vardy düdük çalıp oyunu durdurdu
Anahtar Kelimeler:
haberler galatasaray napoli son dakika haberleri son dakika transfer haberleri transfer haberleri Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

Önce paylaştı sonra sildi! İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

Önce paylaştı sonra sildi! İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen maç oynanırken rekor kırdı, istenmediği Napoli'ye selam gönderdi!

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen maç oynanırken rekor kırdı, istenmediği Napoli'ye selam gönderdi!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rosier hakkında olay yaratan açıklama!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rosier hakkında olay yaratan açıklama!

Galatasaray, yeni Lamine Yamal buldu! Barcelona'ya rakip geliyor...

Galatasaray, yeni Lamine Yamal buldu! Barcelona'ya rakip geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.