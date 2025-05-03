Galatasaray'ın yıldızı Osimhen maç oynanırken rekor kırdı, istenmediği Napoli'ye selam gönderdi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla attığı 33 golle kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların bu sezonki en önemli oyuncusu olan Osimhen, Sivasspor'u da boş geçmedi.
Daha önce Napoli'de attığı 31 gol ile en skorer sezon istatistiği bulunan Osimhen, Sivasspor karşısında attığı gollerle Galatasaray formasıyla 33. golüne ulaştı ve rekor kırdı.
Victor Osimhen bu sezon 2 gol daha atarsa, Mario Jardel'i geçerek Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olacak. (35 gol)
Sezon başında Napoli'den kiralanan Osimhen'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.
PSG, Chelsea ve Manchester United'ın Osimhen ile yakından ilgilendiği biliniyor. Nijeryalı golcü geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, gelecek sezon nerede forma giyeceğine sezon sonu karar vereceğini söylemişti.
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