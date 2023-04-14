Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den flaş itiraflar! 'Kariyerim boyunca kalmayacağım!', 'Galatasaray benden memnun değildi ama...'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, Galatasaray liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Sacha Boey, başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in görev yaptığı dönemde katıldığı takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

ÖZEL RÖPORTAJ VERDİ

Sezon başında ayrılacağına dair iddialar çıkan ancak takımda kalmasıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Boey, Transfermarkt'ın Fransa ekibine özel bir röportaj verdi.

İşte Sacha Boey'in sözleri;

"BU YIL AYRILABİLİRİM"

"Rennes'den gitmezsem fazla oynayamayacağımı anlamıştım. O sırada Galatasaray bana güzel bir projeyle gelince oraya imza attım. Galatasaray, Türkiye'de de olsa büyük bir Avrupa kulübü. Proje belliydi. Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir. Geçen sezon sakatlığım nedeniyle olmadı. Eylül 2021’de diz arkası yırtığı oldu. Ama ondan önce gerçekten çok iyi gidiyordu."

"GALATASARAY BENİM İÇİN SIÇRAMA TAHTASI GİBİ BİR ŞEY"

"Galatasaray doğru etaptı. Örneğin Celtic gibi başka fırsatlarım da vardı. Ama gerçekten kulübün projesine inandım. Biliyorum sürpriz gelebilir ama benim için her şey belliydi. Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gitmedim. Daha iyi geri dönebilmek için gittim. Sıçrama tahtası gibi bir şey, iyi yerlere gelmek için."

"GERİ DÖNMEK ZORDU"

"Avrupa Ligi ön eleme maçları ile başladık (üçüncü tur ve play-off maçları). İlk maçımda 5 Ağustos 2021'de St. Johnstone'a karşı gol attım. Bu yüzden taraftarlar tarafından hemen sevildim. Sakatlık yaşayana kadar her şey yolundaydı. Daha sonra uzun süre yedek kaldım ve 18 maç kaçırdım. Ondan sonra geri dönmek zordu."

"GALATASARAY BENDEN MEMNUN DEĞİLDİ AMA..."

"Hazırlık döneminde özellikle sakatlıklarım konusunda Galatasaray, benden pek memnun değildi. Ancak sezon başındaki başarılı performansımdan dolayı beni tutmak istediler. Ben iyiydim ve takım da iyiydi, bu yüzden kaldım. Teknik Direktör Okan Buruk sözleri gayet açıktı, “İyiysen oynarsın”. Ve o zamandan beri düzenli oynuyorum."

