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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha 4. lig ekibini 50 milyon sterline satın aldı!

17.08.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldız isimlerden Wilfried Zaha, servetinin bir kısmıyla ülkesinde kulüp satın aldı. İşte detaylar...

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

50 MİLYON STERLIN...

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İngiliz haber kaynağı The Sun'ın haberine göre; Fildişi Sahilli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı. Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D'Abengourou'yu satın alarak oradaki genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.

İLK SÖZLERİ...

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Yıldız oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, kulüp satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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