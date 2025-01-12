Galatasaray'ın yıldızları Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu: "Dışarıda zorlu şartlar var!" Barış Alper Yılmaz, Torreira...

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Kritik mücadelenin ardından sarı - kırmızılı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

LUCAS TORREIRA: "BU LİGDE HER MAÇ ZOR"

Her maçın çok zor olduğunun altını çizen Torreira, "Devam etmemiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Gelişmeye de açık olmamız lazım. Bu ligde her maç zor. Konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da devam etmeliyiz, iki senedir eleniyoruz. Taraftarımızı da mutlu etmeliyiz, zaten görevimiz bu." dedi.

BARIŞ ALPER: "AHMET ÇALIK'A ARMAĞAN EDİYORUM"

Attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Barış Alper, "Dışarıda zorlu şartlar vardı, çok soğuktu. Kazanmayı bildik. Attığım gollerden ötürü mutluyum. Bu gollerimi ansızın aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

ISMAIL JAKOBS: "HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Kazanarak devam etmek istediklerini söyleyen sarı - kırmızılıların sol beki Jakobs, "Havadan dolayı zor bir maç oldu ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Galip olduğumuz zaman atmosfer çok iyi gidiyor. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Birlikte çalıştığımız insanlar da harikalar. Bu şekilde devam etmesini isteriz." ifadelerini kullandı.