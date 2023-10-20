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Galatasaray'ın yükselen yıldızı Abdülkerim Bardakcı için beklenen oldu! 12 milyon euro...

20.10.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın ortaya koyduğu oyun dikkat çekiyor. Sarı - kırmızılılara geçtiğimiz sezon katılan ve ilk 11'deki yerini hiç kaybetmeyen Bardakcı, Avrupa kulüplerinin de ilgisini üstüne çekti. 29 yaşındaki futbolcu için Rus kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Sarı - kırmızılılarda ortaya koyduğu oyunla A Milli Takım'a yükselen Bardakcı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini üzerine çekmişti. Başarılı futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı...

RUSLAR YAKIN TAKİPTE

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Fanatik'in haberine göre Abdülkerim Bardakcı'yı Rus kulüpleri yakından takip ediyor.

Yaz döneminde de milli futbolcuya teklif yapan Ruslara Galatasaray cephesinden ret gelmişti. Abdülkerim'in istikrarlı oyununun ardından Rus kulüpleri yeniden devreye girdi.

TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ GÖNDERİLECEK

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Zenit, CSKA ve Lokomotiv'in Abdülkerim için Türkiye'ye temsilci gönderecekleri belirtildi.

Galatasaray Yönetimi'nin Abdülkerim Bardakcı'yı devre arasında bırakmak istemediği ancak Rusların reddedilemeyecek bir teklifle gelmeyi planladığı belirtildi. Sarı - kırmızılıların en az 12 milyon eurodan kapıyı açacağı aktarıldı.

Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.

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