Galatasaray'ın yükselen yıldızı Abdülkerim Bardakcı için beklenen oldu! 12 milyon euro...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Sarı - kırmızılılarda ortaya koyduğu oyunla A Milli Takım'a yükselen Bardakcı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini üzerine çekmişti. Başarılı futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı...

RUSLAR YAKIN TAKİPTE

Fanatik'in haberine göre Abdülkerim Bardakcı'yı Rus kulüpleri yakından takip ediyor.

Yaz döneminde de milli futbolcuya teklif yapan Ruslara Galatasaray cephesinden ret gelmişti. Abdülkerim'in istikrarlı oyununun ardından Rus kulüpleri yeniden devreye girdi.

TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ GÖNDERİLECEK

Zenit, CSKA ve Lokomotiv'in Abdülkerim için Türkiye'ye temsilci gönderecekleri belirtildi.

Galatasaray Yönetimi'nin Abdülkerim Bardakcı'yı devre arasında bırakmak istemediği ancak Rusların reddedilemeyecek bir teklifle gelmeyi planladığı belirtildi. Sarı - kırmızılıların en az 12 milyon eurodan kapıyı açacağı aktarıldı.

Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.





