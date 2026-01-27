SPOR

Galatasaray, İngiltere'ye gittiği kadroyu açıkladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Manchester City maçı için İngiltere’ye gitti. Sarı-kırmızılı takım maç kadrosunu da açıkladı.

Burak Kavuncu
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00’de deplasmanda Manchester City ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla İngiltere’ye gitti. Ayrıca Galatasaray’ın kamp kadrosu da belli oldu.

KADRO DUYURULDU!

Sarı-kırmızılıların, Manchester City maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo ve Mario Lemina"

YUNUS AKGÜN VE SINGO İÇİN KARAR VERİLDİ...

Galatasaray'da bugün gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana çıkmayan Yunus Akgün ile uzun süredir sakat olan Wilfried Singo, Manchester City maçının kadrosuna dahil edildi. İki oyuncu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahada olabilecek.

