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  4. Galatasaray istedi, CSKA Moskova'yı seçti! Yusuf Yazıcı sağlık kontrolünden bile geçti

Galatasaray istedi, CSKA Moskova'yı seçti! Yusuf Yazıcı sağlık kontrolünden bile geçti

16.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı takımdan ayrılıyor. Fransa'da istenilen performansı ortaya koyamayan milli oyuncu takımdan ayrılmak üzere. Ligimizin takımlarından Galatasaray'ın çok istediği fakat Fatih Terim'in ayrılığı sonrası transferi rafa kalkan oyuncu tercihini CSKA Moskova'dan yana kullandı. Edinilen bilgiye göre Yusuf Yazıcı, Moskova için sağlık kontrollerinden bile geçti. Resmi açıklamanın yapılması an meselesi...

Galatasaray istedi, CSKA Moskova'yı seçti! Yusuf Yazıcı sağlık kontrolünden bile geçti
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı takımdan ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz, Zeki Çelik ile birlikte Fransa'da PSG'nin önünde bir mucizeye imza atarak şampiyonluk yaşayan kadroda bulunan Yusuf Yazıcı takımdan ayrılıyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

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24 yaşındaki yıldızın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada "Her şey olumlu şekilde ilerliyor. Kulüpten açıklamaları bekleyin." ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Yusuf-Yazici-Lille

Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı çareyi kiralık gitmekte buldu. Yarım sezon için CSKA Moskova ile anlaşan Lille, yıldız oyuncu için herhangi bir ücret talep etmedi. Maaşın tamamı yine Lille tarafından karşılanacak Yusuf için ekstra bir para da ödenmeyecek. Anlaşmada sadece 12 milyon Euro'luk satın alma maddesi olduğu belirtiliyor.


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