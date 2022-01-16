Galatasaray istedi, CSKA Moskova'yı seçti! Yusuf Yazıcı sağlık kontrolünden bile geçti

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı takımdan ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz, Zeki Çelik ile birlikte Fransa'da PSG'nin önünde bir mucizeye imza atarak şampiyonluk yaşayan kadroda bulunan Yusuf Yazıcı takımdan ayrılıyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

24 yaşındaki yıldızın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada "Her şey olumlu şekilde ilerliyor. Kulüpten açıklamaları bekleyin." ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı çareyi kiralık gitmekte buldu. Yarım sezon için CSKA Moskova ile anlaşan Lille, yıldız oyuncu için herhangi bir ücret talep etmedi. Maaşın tamamı yine Lille tarafından karşılanacak Yusuf için ekstra bir para da ödenmeyecek. Anlaşmada sadece 12 milyon Euro'luk satın alma maddesi olduğu belirtiliyor.



