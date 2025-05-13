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Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Napoli'nin kalecisi için anlaşma suya düştü

Galatasaray, önümüzdeki yıl Muslera'nın yerine geçebilecek bir kaleci arayışındaydı. Napoli forması giyen Alex Meret ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin araya girmesiyle pazarlıklara ara verdi.

Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Napoli'nin kalecisi için anlaşma suya düştü
Emre Şen
Alex Meret

Alex Meret

İTA İtalya
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Napoli
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi. Napoli ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Alex Meret'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin araya girmesiyle masadan kalktı.

ALEX MERET İKNA OLMAK ÜZEREYDİ

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Muslera'nın yerine Alex Meret'i düşünen sarı-kırmızılılar, yıldız kaleciyi ikna etmiş ve iş sadece imzaya kalmıştı.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ VE İŞ BOZULDU

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Fenerbahçe'nin araya girip fiyat arttırmasının ardından Galatasaray yönetimi masadan kalktı. Meret'e sundukları teklifi arttırmamaya karar veren sarı-kırmızılı yöneticiler, Meret'in bu teklifi kabul etmesi halinde imza attıracak. Aksi taktirde herhangi bir hamlede bulunmayacak.

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