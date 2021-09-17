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Galatasaray, İtalyanlara şans tanımıyor

17.09.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarından biri olan Galatasaray Lazio'yu 1-0 mağlup ederek Avrupa macerasına galibiyetle başladı. Maç sonrası sarı kırmızılıların İtalyan ekiplerine üstünlüğü dikkat çekti.

Galatasaray, İtalyanlara şans tanımıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu ağırladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, Strakosha 67. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuç Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Serie A ekibi Lazio ise İstanbul'dan eli boş döndü.

OPTA verilerine göre Galatasaray, Avrupa kupaları gruplarında İtalyan takımlarını konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (6G 3B) ve son üç karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Öte yandan Galatasaray, Eylül 2018'den (3-0 vs Lokomotiv Moskova) bu yana Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı.

EN SON MAĞLUBİYET 1963'TE

Sarı-Kırmızılılar, kendi sahasında bir İtalyan takımına en son yenildiğinde, tarih 23 Ocak 1963'tü. Milan'a 3-1 mağlup olan Cim Bom, o tarihten sonra evinde 12 kez ağırladığı İtalyan ekiplerine karşı 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Üstelik bu takımlar arasında Milan, Juventus ve Roma gibi devler de var. Kuşkusuz bu tabloya en çok sevinen, "İtalyan futbolunun aşığıyım" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Bu maçların önemli bir kısmında da takımın başında Terim vardı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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