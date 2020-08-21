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Galatasaray, James Rodriguez bombasını patlatıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Yeni sezon için transferde adeta gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon Falcao’yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu kez de Real Madrid’den Rodriguez’i isterken dün güzel bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübü, yıldız oyuncu ile görüşmesi için Galatasaray’a yetki belgesi verdi.

Galatasaray, James Rodriguez bombasını patlatıyor!

Bu sezon şampiyonluğu kaptıran Galatasaray yine büyük oynuyor… Geçen sezon büyük uğraşlar sonucunda Radamel Falcao'yu transfer ederek ses getiren sarı-kırmızılı ekip bu kez de yine Kolombiya'nın ünlü isimlerinden James Rodriguez'in peşinde... 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray adına görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar ve ekibi gerçekleştiriyor. James Rodrigues'in transferi için Real Madrid'in kapısını çalan ve "Maaşının yarısını biz, yarısını siz ödeyin" diyen Şükrü Hanedar'a, İspanyollar "Öncelikle oyuncuyu ikna edin" cevabı geldi.

10 GÜN SÜRE VERDİLER

Real Madrid, teknik direktör Zidane'ın gözüne giremeyen ve satış listesine konulan yıldız oyuncu ile görüşebilmesi için Galatasaray'a, resmi yetki belgesi verdi. Bu belgede, sarı-kırmızılı kulübe, 31 Ağustos'a kadar ikna süreci tanındı. Eğer bu 10 gün içinde James, Galatasaray'ın sunduğu imkanlardan memnun kalırsa, Real Madrid ile bir görüşme yapılacak. O görüşme James'in imza sürecine kadar ulaşabilecek. Geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta oynayabilen futbolcunun, daha iyi bir teklif gelmezse Galatasaray'a 'Evet' diyebileceği belirtiliyor.

JAMES VE EŞİNİ İSTANBUL'A DAVET ETTİ

James Rodriguez'in Galatasaray'a gelmesi için Radamel Falcao ve eşi de aktif rol üstlendi. Rodriguez ve sevgilisi Shannon De Lima'yı Radamel ve eşi Lorelei Taron ikna edecek. Her fırsatta Türkiye'yi öven açıklamalar yapan Taron'un, James'in Venezuela'lı sevgilisini ikna etmekte zorlanmayacağı iddia edildi.

Asıl bomba iddia ise Radamel Falcao'nun James'i ve eşini İstanbul'a davet etmesi... Real Madrid'li oyuncunun, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi ve Falcao çifti ile İstanbul'u gezmesi planlanıyor. James Rodriguez'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi yolunda bu ziyaretin çok önemli olduğu belirtiliyor.


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