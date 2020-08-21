Galatasaray, James Rodriguez bombasını patlatıyor!

Bu sezon şampiyonluğu kaptıran Galatasaray yine büyük oynuyor… Geçen sezon büyük uğraşlar sonucunda Radamel Falcao'yu transfer ederek ses getiren sarı-kırmızılı ekip bu kez de yine Kolombiya'nın ünlü isimlerinden James Rodriguez'in peşinde... 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray adına görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar ve ekibi gerçekleştiriyor. James Rodrigues'in transferi için Real Madrid'in kapısını çalan ve "Maaşının yarısını biz, yarısını siz ödeyin" diyen Şükrü Hanedar'a, İspanyollar "Öncelikle oyuncuyu ikna edin" cevabı geldi.

10 GÜN SÜRE VERDİLER

Real Madrid, teknik direktör Zidane'ın gözüne giremeyen ve satış listesine konulan yıldız oyuncu ile görüşebilmesi için Galatasaray'a, resmi yetki belgesi verdi. Bu belgede, sarı-kırmızılı kulübe, 31 Ağustos'a kadar ikna süreci tanındı. Eğer bu 10 gün içinde James, Galatasaray'ın sunduğu imkanlardan memnun kalırsa, Real Madrid ile bir görüşme yapılacak. O görüşme James'in imza sürecine kadar ulaşabilecek. Geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta oynayabilen futbolcunun, daha iyi bir teklif gelmezse Galatasaray'a 'Evet' diyebileceği belirtiliyor.