Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Galatasaray’ın UEFA’daki kalan maçları…

E Grubunda Lazio, Marsilya ve Lokomotif Moskova ile yarışan temsilcimiz Galatasaray, bu sezon bir üst tur için mücadele ediyor. Takımı gençleştirerek farklı bir havaya bürünen sarı-kırmızılılar, Avrupa’da başarıyı hedefliyor. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki kalan maçları da futbol severler tarafından yakından takip ediliyor.
Galatasaray, E Grubunda 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İlk maçta İtalyan ekibi Lazio’yu 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı temsilcimiz, Marsilya ile Fransa’da 0-0 berabere kalarak, 1 puanı hanesine yazdırdı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
1- Galatasaray / 4 puan
2- Lazio / 3 puan
3- Marsilya / 2 puan
4- Lokomotiv Moskova / 1 puan
Galatasaray, 21 Ekim 2021’de Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. 4 Kasım’da Moskova’yı kendi sahasında ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, 25 Kasım’da da Marsilya’yı konuk edecek. Cim-Bom, gruplardaki son maçına ise 9 Aralık’ta İtalya’da Lazio ile çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada tamamlayacak takımlar da Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
Grubunu 3. sırada tamamlayacak takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
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