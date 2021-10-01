Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Galatasaray’ın UEFA’daki kalan maçları…

E Grubunda Lazio, Marsilya ve Lokomotif Moskova ile yarışan temsilcimiz Galatasaray, bu sezon bir üst tur için mücadele ediyor. Takımı gençleştirerek farklı bir havaya bürünen sarı-kırmızılılar, Avrupa’da başarıyı hedefliyor. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki kalan maçları da futbol severler tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY UEFA’DA GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, E Grubunda 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İlk maçta İtalyan ekibi Lazio’yu 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı temsilcimiz, Marsilya ile Fransa’da 0-0 berabere kalarak, 1 puanı hanesine yazdırdı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

1- Galatasaray / 4 puan

2- Lazio / 3 puan

3- Marsilya / 2 puan

4- Lokomotiv Moskova / 1 puan

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray, 21 Ekim 2021’de Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. 4 Kasım’da Moskova’yı kendi sahasında ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, 25 Kasım’da da Marsilya’yı konuk edecek. Cim-Bom, gruplardaki son maçına ise 9 Aralık’ta İtalya’da Lazio ile çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada tamamlayacak takımlar da Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.

3. SIRADA BİTİRENLER KONFERANS LİGİ’NDE YARIŞACAK

Grubunu 3. sırada tamamlayacak takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

FİNAL 18 MAYIS 2022’DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.



