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Galatasaray kader maçında sahada! Kopenhag maçının 11'leri belli oldu! İşte Okan Buruk'un kadro tercihi...

12.12.2023 21:30 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde kader gecesi! Deplasmanda Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 3 puan alması durumunda gruptan çıkarak adını bir üst tura yazdıracak. Mücadelenin başlamasına dakikalar kala iki takımın da 11'leri belli oldu.

Galatasaray kader maçında sahada! Kopenhag maçının 11'leri belli oldu! İşte Okan Buruk'un kadro tercihi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geliyor. Bu hayati mücadele öncesi iki takımın da kadrosu belli oldu.

GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Jankat, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Nelsson, Sergio, Barış, Kazımcan, Ndombele, Bakambu

KOPENHAG'IN 11'İ

Kopenhag'ın ilk 11'i: Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, Lerager, Jelert, Ankersen, Achouri, Falk

TEK ŞART GALİBİYET

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

HEM TUR HEM PARA GELECEK

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Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

SANCHEZ VE ZIYECH DÖNDÜ

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Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.

KOPENHAG DÜŞÜŞTE

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Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı.

Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

DANİMARKALILAR'A KARŞI 6. MAÇ

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı 6. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce Danimarka temsilcilerinden Kopenhag ile 3, Randers ile de 2 maç yaptı.

Galatasaray, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grubundaki ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Kopenhag ile 2013-2014'te yine aynı organizasyonun grup aşamasında karşılaşan sarı-kırmızılı takım, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Randers ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rakibini ikinci müsabakada 2-1 yendi.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI BAŞARILI

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Kopenhag, Avrupa kupalarında daha önce 9 kez karşılaştığı Türk takımlarına karşı başarılı sonuçlar aldı.

Danimarka temsilcisi, Avrupa kupalarında Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Kopenhag, Türk takımlarıyla yaptığı bu maçların 5'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini de kaybetti.

Danimarka ekibi, eleme turlarında karşılaştığı Trabzonspor, Sivasspor ve RAMS Başakşehir'i saf dışı bıraktı.

KOPENHAG, AVRUPA'DA ETKİLİ OYNUYOR

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Danimarka temsilcisi Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sahasında oynadığı maçlarda etkili bir performans sergiledi.

Kopenhag, bu aşamadan itibaren evinde oynadığı 18 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, sadece 3'ünde yenildi.

Danimarka ekibi, ev sahibi olduğu "Devler Ligi" müsabakalarında sadece Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih'e mağlup oldu.

314. AVRUPA MÜCADELESİ

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.

SON 23 MAÇTA 3 KEZ KAYBETTİ

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Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 5'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 23 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

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Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 grupta üst tura çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 31 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 121 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

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