Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ FIRTINASI

Karşılaşmanın 25. dakikasında perdeyi açan Barış Alper Yılmaz takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden yaklaşık 6 dakika sonra bu kez sahneye Mertens çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

SON 3 MAÇTA 3 GOL

Barış Alper Yılmaz, 3 maç üst üste gol sevinci yaşamayı başardı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER GALATASARAY

Galatasaray bu skorun ardından puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçti.





