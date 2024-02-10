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Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.02.2024 21:01 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda çekişen sarı-kırmızılıların puan kaybına tahammülü yoktu. Müthiş baskıyla oynayan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ FIRTINASI

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Karşılaşmanın 25. dakikasında perdeyi açan Barış Alper Yılmaz takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden yaklaşık 6 dakika sonra bu kez sahneye Mertens çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

SON 3 MAÇTA 3 GOL

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Barış Alper Yılmaz, 3 maç üst üste gol sevinci yaşamayı başardı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER GALATASARAY

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Galatasaray bu skorun ardından puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçti.

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