Galatasaray kaleci transferinde kriz yaşıyor! Ter Stegen, Petrovic, Lunin derken bugün Uğurcan Çakır ile görüşme var...

Galatasaray, transfer döneminde kaleci pozisyonuna öncelik veriyor. Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Dursun Özbek, Leroy Sane transferi sonrası taraftarına benzer kalitede bir kaleci transferi hediye etmek isterken, görüşülen isimlerden net bir sonuç alınamaması teknik direktör Okan Buruk’un canını sıkıyor.

TER STEGEN’İN MAAŞI BÜYÜK SORUN...

Almanya’nın köklü gazetelerinden Bild, transfere ilişkin önemli gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı. Buna göre Barcelona’nın Ter Stegen ile yollarını ayırmak istemesinin 1 numaralı sebebinin maaşı olduğu ifade edilirken, yıldız eldivenin 2028’e kadar kontratı olduğu ve alacağı yıllık ücretin 18 milyon Euro’yu bulduğu aktarıldı. Ter Stegen transferinde istekli olan Galatasaray’ın ise yıllık maaş konusunda büyük çekincelerinin olduğu öğrenildi.

CHELSEA HENÜZ DÖNÜŞ YAPMADI!

Sarı kırmızılılar, Chelsea’nin kalecisi Djordje Petroviç ile de yakından ilgilenirken, İngiliz devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Teklife henüz bir geri dönüş yapılmazken, Chelsea’nin 20 milyon pound civarı bir bonservis istediği gelen bilgiler arasında.

UĞURCAN ÇAKIR İLE BUGÜN BİR GÖRÜŞME

Teknik direktör Okan Buruk’un çok beğendiği Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için ise bugün bir görüşme planlanıyor. Trabzonspor’un önceliğinin Avrupa’ya satmak olduğu yıldız kaleci için Başkan Ertuğrul Doğan dün ‘‘Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim.’’ demişti.

ANDREY LUNIN İÇİN REAL DÜNYALARI İSTEDİ

Real Madrid’in başarılı file bekçisi için nabız yoklayan Galatasaray, duyduğu rakama inanamadı. 40 milyon euro bonservis talep eden İspanya devine şimdilik teşekkür edildi.