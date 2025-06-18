SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray kaleci transferinde kriz yaşıyor! Ter Stegen, Petrovic, Lunin derken bugün Uğurcan Çakır ile görüşme var...

Yeni sezon transfer dönemine hazırlanan Galatasaray da Fernando Muslera sonrası dönem için kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Aslan, kaleci adayları konusunda ince eleyip sık dokurken, görüştüğü kalecilerde ilerleme elde edememesi canını sıkıyor.

Galatasaray kaleci transferinde kriz yaşıyor! Ter Stegen, Petrovic, Lunin derken bugün Uğurcan Çakır ile görüşme var...
Burak Kavuncu
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, transfer döneminde kaleci pozisyonuna öncelik veriyor. Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Dursun Özbek, Leroy Sane transferi sonrası taraftarına benzer kalitede bir kaleci transferi hediye etmek isterken, görüşülen isimlerden net bir sonuç alınamaması teknik direktör Okan Buruk’un canını sıkıyor.

TER STEGEN’İN MAAŞI BÜYÜK SORUN...

barcada-ter-stegen-sevinci-bov1 (1)

Almanya’nın köklü gazetelerinden Bild, transfere ilişkin önemli gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı. Buna göre Barcelona’nın Ter Stegen ile yollarını ayırmak istemesinin 1 numaralı sebebinin maaşı olduğu ifade edilirken, yıldız eldivenin 2028’e kadar kontratı olduğu ve alacağı yıllık ücretin 18 milyon Euro’yu bulduğu aktarıldı. Ter Stegen transferinde istekli olan Galatasaray’ın ise yıllık maaş konusunda büyük çekincelerinin olduğu öğrenildi.

CHELSEA HENÜZ DÖNÜŞ YAPMADI!

djordje-petrovic-new-england-revolution-1676830846-102228

Sarı kırmızılılar, Chelsea’nin kalecisi Djordje Petroviç ile de yakından ilgilenirken, İngiliz devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Teklife henüz bir geri dönüş yapılmazken, Chelsea’nin 20 milyon pound civarı bir bonservis istediği gelen bilgiler arasında.

UĞURCAN ÇAKIR İLE BUGÜN BİR GÖRÜŞME

thumbs_b_c_06bc19fb135e2e289732943911eccd05

Teknik direktör Okan Buruk’un çok beğendiği Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için ise bugün bir görüşme planlanıyor. Trabzonspor’un önceliğinin Avrupa’ya satmak olduğu yıldız kaleci için Başkan Ertuğrul Doğan dün ‘‘Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim.’’ demişti.

ANDREY LUNIN İÇİN REAL DÜNYALARI İSTEDİ

lunin-21425425-0-0-3500-2227-1024x652

Real Madrid’in başarılı file bekçisi için nabız yoklayan Galatasaray, duyduğu rakama inanamadı. 40 milyon euro bonservis talep eden İspanya devine şimdilik teşekkür edildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Xabi Alonso Arda Güler'i 10 numara yapabilir...Xabi Alonso Arda Güler'i 10 numara yapabilir...
Osimhen olmazsa Nicolas Jackson’a gidilecek…Osimhen olmazsa Nicolas Jackson’a gidilecek…
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Dursun Özbek Trabzonspor Chelsea Fernando Muslera Uğurcan Çakır galatasaray kaleci real madrid Marc-Andre ter Stegen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vergi affı iddiaları gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Vergi affı iddiaları gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Osimhen olmazsa Nicolas Jackson’a gidilecek…

Osimhen olmazsa Nicolas Jackson’a gidilecek…

Galatasaray'ın kaleci transferi belirsizliği..

Galatasaray'ın kaleci transferi belirsizliği..

Fenerbahçe'de Erol Bilecik krizi istifa getirdi!

Fenerbahçe'de Erol Bilecik krizi istifa getirdi!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu! Arda Turan detayı...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu! Arda Turan detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.