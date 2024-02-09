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Galatasaray Kamada ile anlaşma sağladı! Transfer dönemi bitmeden tek şart Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.02.2024 11:15 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da transferin son günü oldukça hareketli geçiyor. Hakim Ziyech, bugün erken saatlerde bir takımla anlaşırsa Galatasaray Kamada'yı vakit kaybetmeden İstanbul'a getirecek ve resmi imzayı attıracak.

Galatasaray Kamada ile anlaşma sağladı! Transfer dönemi bitmeden tek şart Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması...
Daichi Kamada

Daichi Kamada

JAP Japonya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Lazio
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Galatasaray, transfer döneminin bitimine saatler kala bir transferi daha bitirebilir... Nottingham Forest'tan Serge Aurier, Fulham'dan Carlos Vinicius ve Hannover 96'dan Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

DAİCHİ KAMADA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Bir süredir görüşülen Kamada ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Yıldız 10 numara için Lazio kulübüyle pazarlık sürecini yöneten sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübüyle de anlaşma sağladı.

1 KİŞİLİK KONTENJAN GEREKİYOR

Hakim_Ziyech

Kamada'nın transfer edilebilmesi için yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açılması gerekiyor. Bu sebeple Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması durumunda Kamada ile resmi imzalar atılacak.

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