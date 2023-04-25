Galatasaray Karagümrük maçında tartışmışlardı! Diagne'den Abdülkerim Bardakcı paylaşımı

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle biten Galatasaray Karagümrük mücadelesinin yankıları sürerken daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan golcü oyuncu Mbaye Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SANA LATTE VERMİŞTİM"

Senegalli golcü Abdülkerim Bardakcı ile ilgili yaptığı paylaşıma "Küçük kardeşim sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" notunu düştü.

GERGİNLİK YAŞAMIŞLARDI

Diagne ve Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının son anlarında kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

