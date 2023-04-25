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Galatasaray Karagümrük maçında tartışmışlardı! Diagne'den Abdülkerim Bardakcı paylaşımı

25.04.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagümrük'ün golcü oyuncusu Mbaye Diagne, Galatasaray karşılaşmasında gerginlik yaşadığı Abdülkerim Bardakcı için kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Karagümrük maçında tartışmışlardı! Diagne'den Abdülkerim Bardakcı paylaşımı
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle biten Galatasaray Karagümrük mücadelesinin yankıları sürerken daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan golcü oyuncu Mbaye Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SANA LATTE VERMİŞTİM"

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Senegalli golcü Abdülkerim Bardakcı ile ilgili yaptığı paylaşıma "Küçük kardeşim sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" notunu düştü.

GERGİNLİK YAŞAMIŞLARDI

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Diagne ve Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının son anlarında kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

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