Galatasaray karşılaşmasının ardından istifa etti! Camiayı şoke eden karar

Galatasaray maçı Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın sonunu getirdi. Sarı-kırmızılılara deplasmanda 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Keçiörengücü'nde maç sonrası yapılan açıklamalar camiayı mutlu etmişti. Bu açıklamaların tam aksine günler sonra alınan karar herkesi şoke etti.

"EYÜPSPOR MAÇINA ODAKLANACAĞIZ" DEMİŞTİ

Galatasaray maçının ardından camiaya olumlu mesajlar veren Taşkın, "Ligdeki konumumuzun tesadüf olmadığını göstermek istiyorduk. Bence de gösterdik. Eyüpspor maçına odaklanacağız" dedi. Taşkın, bu açıklamalardan kısa süre sonra istifa etti.

"HUZURUM KALMADI"

Taşkın, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Ben görev aldığım kulüplerde hiçbir zaman para, pul işlerine asla önem vermedim, vermem. Sevgi ve saygı insanıyım. Çalıştığınız yerde huzur çok önemli, huzurumun kaçtığını hissediyorum. Başkanımız Sedat Tahiroğlu ile inanılmaz yakın bir ilişkimiz var, bu durum bazen dezavantaj getirebiliyor. Hakkımızda hayırlı olsun. İstifam kesindir ve geri dönüşü yoktur" dedi.



