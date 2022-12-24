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Galatasaray karşılaşmasının ardından istifa etti! Camiayı şoke eden karar

24.12.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Keçiörengücü'nde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Taner Taşkın, sarı-kırmızılılarla karşılaştıkları maç sonrası gayet olumlu mesajlar vermişti. Takımına güvendiğini ve performanslarını beğendiğini dile getiren Taşkın, önlerinde maçlara bakacağını dile getirmişti. Bu açıklamadan günler sonra Taner Taşkın'ın ''Huzurum kalmadı'' diyerek istifa ettiği öğrenildi.

Galatasaray karşılaşmasının ardından istifa etti! Camiayı şoke eden karar

Galatasaray maçı Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın sonunu getirdi. Sarı-kırmızılılara deplasmanda 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Keçiörengücü'nde maç sonrası yapılan açıklamalar camiayı mutlu etmişti. Bu açıklamaların tam aksine günler sonra alınan karar herkesi şoke etti.

"EYÜPSPOR MAÇINA ODAKLANACAĞIZ" DEMİŞTİ

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Galatasaray maçının ardından camiaya olumlu mesajlar veren Taşkın, "Ligdeki konumumuzun tesadüf olmadığını göstermek istiyorduk. Bence de gösterdik. Eyüpspor maçına odaklanacağız" dedi. Taşkın, bu açıklamalardan kısa süre sonra istifa etti.

"HUZURUM KALMADI"

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Taşkın, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Ben görev aldığım kulüplerde hiçbir zaman para, pul işlerine asla önem vermedim, vermem. Sevgi ve saygı insanıyım. Çalıştığınız yerde huzur çok önemli, huzurumun kaçtığını hissediyorum. Başkanımız Sedat Tahiroğlu ile inanılmaz yakın bir ilişkimiz var, bu durum bazen dezavantaj getirebiliyor. Hakkımızda hayırlı olsun. İstifam kesindir ve geri dönüşü yoktur" dedi.


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