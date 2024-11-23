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  4. Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü... Ege Bilsel, 4 yıl önce yaptığı paylaşımıyla gündem oldu!

Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü... Ege Bilsel, 4 yıl önce yaptığı paylaşımıyla gündem oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 20:22
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede, ev sahibi ekipten Ege Bilsel gördüğü kartlar nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. Bilsel'in kırmızı kart görmesi sonrası, sosyal medya hesabında 2020 yılında yaptığı bir paylaşım gündeme oturdu.

Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü... Ege Bilsel, 4 yıl önce yaptığı paylaşımıyla gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu. İlk yarının golsüz sona erdiği mücadelede, ev sahibi ekipten Ege Bilsel, gördüğü kartlar sonucunda oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bilsel’in kırmızı kartı sonrası, 2020 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme geldi.

İLK YARI BİTERKEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Karşılaşmada ilk sarı kartını 21. dakikada gören Ege Bilsel, 45. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

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Mücadelenin ilk yarısında takımını 10 kişi bırakan Ege Bilsel, 30 Nisan 2020'de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Fener ağlama" paylaşımıyla gündeme geldi. Bu paylaşımın ortaya çıkmasının ardından birçok kullanıcıdan sert tepkiler geldi.

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Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

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sosyal medya kırmızı kart galatasaray
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