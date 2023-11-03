GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ SONUCU! Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Kasımpaşa maçı oynanan heyecanlı maç sonucunda geride kaldı. Süper Lig’in 11. haftasında oynanan maç için nefesler tutuldu. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar Süper Lig'de 9 galibiyet, 1 eşitlikle aldığı 28 puanla ikinci sırada. Rakip takım ise 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Karşılaşma Rams Park Stadyumu'nda oynandı. Aslan, rakibini Wilfried Zaha'nın golleriyle mağlup ederken, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçı öncesinde taraftarlarını sevindirdi. İşte maçın detayları...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün (3 Kasım 2023 Cuma) oynanacak. Maç saat 20.00'de başladı.

Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlandı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem A., Icardi.

Kasımpaşa muhtemel 11'i: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gomis, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Ngoy.

GALATASARAY LİGDE SON 9 KARŞILAŞMAYI KAZANDI

Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı kırmızılılar, ligde çıktığı son 9 maçtan 3 puanla ayrıldı.

Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’u yendi.

RAMS PARK'TAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 21

Galatasaray kendi sahasında oynadığı maçlarda iyi bir performans sergiledi. En son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından oynadığı 21 maçta 19 üstünlük, 2 eşitlik elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon ligde kendi sahasında oynadığı 4 maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Sarı kırmızılılar bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiriyor.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray, bahsi geçen 10 karşılaşmanın 6’sında da kalesini gole kapatmayı başardı.

OKAN BURUK İLE KEMAL ÖZDEŞ 5. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. S

Bu maçlarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 maçların 3'ünden Okan Buruk'un takımları, 1'inden Kemal Özdeş'in takımları galip ayrıldı.

MUSLERA SARI KART GÖRÜRSE...

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında.

Muslera bu maçta sarı kart görmesi halinde gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.







