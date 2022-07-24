Galatasaray Avusturya etabını tamamladı ve İstanbul'a döndü. Sırada ise Kasımpaşa ile maç var. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı bugün (24 Temmuz Pazar) Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı 20.00'da başlayacak.

Merakla beklenen maç Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçta en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 TL olacak.





