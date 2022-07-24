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Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

24.07.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Futbolseverler 'Galatasaray maçı hangi kanalda?' sorusunun yanıtını araştırmaya başlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yeni transferler, Aslan'ın mabedi Nef Stadı'nda ilk defa sahada yerini alacak. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Avusturya etabını tamamladı ve İstanbul'a döndü. Sırada ise Kasımpaşa ile maç var. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı bugün (24 Temmuz Pazar) Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı 20.00'da başlayacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Merakla beklenen maç Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Maçta en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 TL olacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa galatasaray
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