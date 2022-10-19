GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya gelecek. Birçok kişi arama motorlarında "Galatasaray Kastamonuspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kastamonuspor maçı 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kastamonuspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK YEDEKLERE ŞANS VERECEK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yedeklere şans verecek. Kalede Muslera yerine Okan Kocuk yer alacak.

Beklerde Dubois ve Emre Taşdemir'in olacağı Galatasaray'da, stoper ikilisinde Ross ile Emin Bayram görev alacak.

Öte yandan Berkan Kutlu'ya formayı verecek Okan Buruk'un, Hamza Akman'ı da ilk 11'de yer vereceği ön görülüyor.

Hücum hattında ise Mata, Rashica, Yusuf Demir ve Seferovic olacak.

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇINDA SARI KIRMIZILILARIN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Okan, Dubois, Emin, Ross, E.Taşdemir, Berkan, Hamza, Rashica, Mata, Yusuf, Seferovic

GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI



