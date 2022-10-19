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Galatasaray Kastamonuspor maçının hakemi Yiğit Arslan kimdir? Yiğit Arslan nereli ve kaç yaşında?

19.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kastamonuspor maçının hakemi Yiğit Arslan, 19 Ekim 2022 Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak maç öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nef Stadyumunda Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Kastamonuspor maçının hakemi Yiğit Arslan kimdir? İşte Hakem Yiğit Arslan'ın hayatı ve biyografisi...

Galatasaray Kastamonuspor maçının hakemi Yiğit Arslan kimdir? Yiğit Arslan nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray Kastamonuspor maçının hakemi Yiğit Arslan Galatasaray'ın Kastamonuspor ile karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı öncesi merak edildi. Futbolseverler internette araştırma yapıyor. Peki, Yiğit Arslan kimdir? İşte Galatasaray Kastamonuspor maçının hakemi Yiğit Arslan ile ilgili merak edilenler...

HAKEM YİĞİT ARSLAN KİMDİR?

Yiğit Arslan, 1984 yılında dünyaya geldi.

Yiğit Arslan, İzmir bölgesi hakemidir.

38 yaşında olan deneyimli hakem 1. Lig’de 55, 2. Lig’de 33, 3. Lig’de 9, Türkiye Kupası’nda 5 maçta görev almıştır.

Yiğit Arslan, düdük çaldığı karşılaşmalarda 517 sarı 33 kez kırmızı kart kullanmıştır.

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GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kastamonuspor maçı 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kastamonuspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK YEDEKLERE ŞANS VERECEK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yedeklere şans verecek. Kalede Muslera yerine Okan Kocuk yer alacak.

Beklerde Dubois ve Emre Taşdemir'in olacağı Galatasaray'da, stoper ikilisinde Ross ile Emin Bayram görev alacak.

Öte yandan Berkan Kutlu'ya formayı verecek Okan Buruk'un, Hamza Akman'ı da ilk 11'de yer vereceği ön görülüyor.

Hücum hattında ise Mata, Rashica, Yusuf Demir ve Seferovic olacak.

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇINDA SARI KIRMIZILILARIN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Okan, Dubois, Emin, Ross, E.Taşdemir, Berkan, Hamza, Rashica, Mata, Yusuf, Seferovic

GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray - GMG Kastamonuspor Canlı Maç AnlatımıGalatasaray - GMG Kastamonuspor Canlı Maç Anlatımı


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