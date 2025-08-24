Galatasaray Kayserispor deplasmanında maç önü saldırıya uğradı! Taraftarlar ortalığı karıştırdı...

Süper Lig’e 2 maçta 2 galibiyet alarak başlayan Galatasaray, ligin 3.haftasında Kayserispor’a konuk oluyor. Sarı kırmızılı takım maç öncesi stadyuma giderken, Kayserisporlu taraftarların saldırısına uğradı.

TARAFTARLAR OLAY ÇIKARTTI!

Ekol Sports’un haberine göre, bazı Kayserispor taraftarları, sarı-kırmızılı takımın kaldığı otelin önünde toplanarak taş ve fişeklerle saldırıda bulundu.

HEM OTEL HEM OTOBÜS KONVOYUNA SALDIRILDI

Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi gerginlik!



Bir grup Kayserispor taraftarı, Galatasaray otobüsünü taşıyan konvoyu ve ardından oyuncuların kaldığı oteli hedef aldı. Saldırıda, otobüse ve otel binasına doğru taş ve havai fişekler atıldı (EKOL TV) pic.twitter.com/Hjo6lrhmb4 — Mynet (@mynet) August 24, 2025

