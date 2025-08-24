SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Kayserispor deplasmanında maç önü saldırıya uğradı! Taraftarlar ortalığı karıştırdı...

Süper Lig’de sezonun 3.haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşılaşırken, Kayseri’de Galatasaray’ın takım otobüsüne ve otele saldırı düzenlendi. Taraftarların taş ve havai fişekli saldırısı sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Kayserispor deplasmanında maç önü saldırıya uğradı! Taraftarlar ortalığı karıştırdı...
Burak Kavuncu

Süper Lig’e 2 maçta 2 galibiyet alarak başlayan Galatasaray, ligin 3.haftasında Kayserispor’a konuk oluyor. Sarı kırmızılı takım maç öncesi stadyuma giderken, Kayserisporlu taraftarların saldırısına uğradı.

TARAFTARLAR OLAY ÇIKARTTI!

Galatasaray Kayserispor deplasmanında maç önü saldırıya uğradı! Taraftarlar ortalığı karıştırdı... 1

Ekol Sports’un haberine göre, bazı Kayserispor taraftarları, sarı-kırmızılı takımın kaldığı otelin önünde toplanarak taş ve fişeklerle saldırıda bulundu.

HEM OTEL HEM OTOBÜS KONVOYUNA SALDIRILDI

Galatasaray otobüsünü taşıyan konvoyu ve ardından oyuncuların kaldığı oteli hedef aldı. Saldırıda, otobüse ve otel binasına doğru taş ve havai fişekler atıldığı belirtildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasan Şaş'tan Barış Alper için zehir zemberek sözler!Hasan Şaş'tan Barış Alper için zehir zemberek sözler!
Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi! Transferde son dakika...Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi! Transferde son dakika...
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor galatasaray saldırı taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Düzce'deki lisenin kurallar listesi gündem oldu! "Kız öğrenci gerekiyorsa ayakta gidecek"

Düzce'deki lisenin kurallar listesi gündem oldu! "Kız öğrenci gerekiyorsa ayakta gidecek"

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Hasan Şaş'tan Barış Alper için zehir zemberek sözler!

Hasan Şaş'tan Barış Alper için zehir zemberek sözler!

Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi! Transferde son dakika...

Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi! Transferde son dakika...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.