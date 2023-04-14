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Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Kayserispor maç sonucu

14.04.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kayserispor maçı Süper Lig'in 29. haftasında NEF Stadyumu'nda oynandı. Maçta Hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çaldı. Filiz'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan oldu. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Kayserispor maç sonucu

Galatasaray Kayserispor maçı oynanmaya başladı. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan ve geride bıraktığımız haftalarda topladığı 63 puanla zirvenin sahibi olan Galatasaray şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, bitime az bir zaman kala hata yapmak istemedi. İşte Galatasaray Kayserispor maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kayserispor maçı bugün (14 Nisan 2023 Cuma) saat 20.30'da başladı.

Maç, NEF Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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