Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Kayserispor maç sonucu

Galatasaray Kayserispor maçı oynanmaya başladı. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan ve geride bıraktığımız haftalarda topladığı 63 puanla zirvenin sahibi olan Galatasaray şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, bitime az bir zaman kala hata yapmak istemedi. İşte Galatasaray Kayserispor maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...
Galatasaray Kayserispor maçı bugün (14 Nisan 2023 Cuma) saat 20.30'da başladı.
Maç, NEF Stadyumu'nda oynanıyor.
Galatasaray Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
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