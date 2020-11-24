SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e eleştiri

Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e eleştiri

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2020 18:04 | Son Güncelleme

Galatasaray Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda "Türkiye'de yatan kalkmıyor" sözleriyle oyuncuların vakit geçirmelerini eleştiren ve verilen 5 dakika uzatmayı yeterli bulmayan Fatih Terim'e Ahmet Çakar'dan eleştiri geldi.

Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e eleştiri

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'la 1-1 kaldığı Süper Lig 9. hafta kapanış maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıkmış ve özellikle karşılaşmada verilen 5 dakikalık uzatmanın yetersizliğinden dert yanmıştı.

Usta yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Galatasray Kayserispor maçı sonrası Terim'in yaptığı bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın 2011-12 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynadığı maçı örnek veren Ahmet Çakar şunları söyledi:

"Aynı Fatih Terim'li Galatasaray 2011-12 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu. En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı. Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi o zaman, bugün alnından öperdim.Radamel Falcao'nun bahşişi kadar kurulmuş Kayserispor takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır."

"KONUŞMASINDAN UTANÇ DUYDUM"

"Bazı olaylardan ve insanlardan utanç duydum. Çok güzel makyajlı kadınlar vardır, kadın sabah kalkar, makyaj silinmiş... Bu akşam Fatih Terim'in konuşmasından utanç duydum. Bu ülkede ifade özgürlüğü var, hakaret etmiyorum. İngiltere'den bir futbol adamını al, Fatih Terim'in basın toplantısını tercüme et, 'Hakem 5 dakika az oynattı' diyor. Koskoca UEFA apoletli adam, Kayserispor gibi bir takımı 10 kişi yenemiyorsun ve 'Neden 5 dakika oynattı' diyorsun! 25 dakika mı oynatsın?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Galatasaray'da yıldız isim için seferberlikGalatasaray'da yıldız isim için seferberlik
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'
Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'
Flaş açıklama! "Futbolcu ha maç satmış, ha karısını satmış"
Flaş açıklama! "Futbolcu ha maç satmış, ha karısını satmış"
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber!
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber!
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
Telefonlara çıkmayınca takımdan gönderildi
Telefonlara çıkmayınca takımdan gönderildi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e eleştiri
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay sözler!
Galatasaray taraftarından Falcao'ya tepki!
Falcao, taraftarları çileden çıkarttı!
Galatasaray'da Falcao antrenmana yine katılmadı!
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Galatasaray'da Radamel Falcao için seferberlik
Galatasaray'da yıldız isim için seferberlik
Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri!
Dilmen'den, Terim'e sert eleştiri! "6-0 mı yeneceksin..."
Fatih Terim maç sonunda sinirlerine hakim olamadı!
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.