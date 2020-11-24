Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e eleştiri

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'la 1-1 kaldığı Süper Lig 9. hafta kapanış maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıkmış ve özellikle karşılaşmada verilen 5 dakikalık uzatmanın yetersizliğinden dert yanmıştı.

Usta yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Galatasray Kayserispor maçı sonrası Terim'in yaptığı bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın 2011-12 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynadığı maçı örnek veren Ahmet Çakar şunları söyledi:

"Aynı Fatih Terim'li Galatasaray 2011-12 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu. En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı. Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi o zaman, bugün alnından öperdim.Radamel Falcao'nun bahşişi kadar kurulmuş Kayserispor takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır."

"KONUŞMASINDAN UTANÇ DUYDUM"

"Bazı olaylardan ve insanlardan utanç duydum. Çok güzel makyajlı kadınlar vardır, kadın sabah kalkar, makyaj silinmiş... Bu akşam Fatih Terim'in konuşmasından utanç duydum. Bu ülkede ifade özgürlüğü var, hakaret etmiyorum. İngiltere'den bir futbol adamını al, Fatih Terim'in basın toplantısını tercüme et, 'Hakem 5 dakika az oynattı' diyor. Koskoca UEFA apoletli adam, Kayserispor gibi bir takımı 10 kişi yenemiyorsun ve 'Neden 5 dakika oynattı' diyorsun! 25 dakika mı oynatsın?"

