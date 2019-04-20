SPOR

Galatasaray-Kayserispor maçına damga vuran pozisyon

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.04.2019 20:23 | Son Güncelleme

Galatasaray-Kayserispor maçının 19. dakikasında Emre Akbaba'nın yaptığı karşılaşmaya damga vurdu ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Spor yorumcuları Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu da pozisyonda Emre Akbaba'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundular.

Galatasaray-Kayserispor maçına damga vuran pozisyon

Süper Lig'deki şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, 29. hafta mücadelesinde Kayserispor'u ağırlarken maçın 19. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Orta saha mücadelesinde Emre Akbaba, rakibine yaptığı tehlikeli hareket yüzünden sarı kartla cezalandırıldı.

Pozisyonun ardından Kayserisporlu oyuncular kırmızı kart itirazında bulunurken, maçın hakemi Arda Kardeşler sarı kart kararını değiştirmedi. VAR odasında görevli Serkan Tokat da herhangi bir uyarıda bulunmayınca maç kaldığı yerden devam etti.

RIDVAN DİLMEN: KIRMIZI KART
Pozisyonla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Emre Akbaba'nın pozisyonu en azından VAR'lıktı. Benim ibrem kırmızı kart. Emre ayağını indirebilir miydi, çok uzadı, devam etti" ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU: ATAMAYAN HAKEME DÜNYADA LANET OKURLAR, ŞAH DAMARINA GELSE ADAMI ÖLDÜREBİLİR
Erman Toroğlu ise "19. dakikada skor 1-1'ken Galatasaraylı Emre Akababa'yı atmayan hakeme dünyada lanet okurlar. Ayıp ama ya. Arkadaş; Emre ayağını kaldırdı, bir hareket yaptı, harekete devam etti. Adamın boğazına bastı tabanını. Şah damarına gelse, oturttursa adamı bile öldürebilir. İnanamadım" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Akbaba Galatasaray Kayserispor

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