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Galatasaray kazandı, Samsunspor'a gün doğdu! Avrupa'ya katılmayı garantilediler

Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla birlikte Süper Lig’i 5. sırada bitiren takım da Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Samsunspor, topladığı puanlar nedeniyle ligi ilk 5'te bitirmeyi garantilediği için Avrupa'ya gidişi kesinleşti.

Galatasaray kazandı, Samsunspor'a gün doğdu! Avrupa'ya katılmayı garantilediler
Emre Şen

Samsunspor yeni sezonda Avrupa'da mücadele etmeye hak kazandı. Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla birlikte Süper Lig'de Avrupa'ya gidecek takım listesi değişti.

SAMSUNSPOR GARANTİLEDİ

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Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı almasının ardından Samsunspor, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında yer almayı garantiledi.

SÜPER LİG SIRALAMASINA GÖRE AVRUPA’YA KATILIM

• Şampiyon – Şampiyonlar Ligi Lig aşaması
• 2. sıra – Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
• 3. sıra – Avrupa Ligi play-off turu
• 4. sıra – Avrupa Ligi 2. eleme turu
• 5. sıra – Konferans Ligi 2. eleme turu

Lig üçüncüsü, Avrupa Ligi’ne 2. eleme turu yerine play-off turundan başlayacak ve ilk maçını 21 Ağustos’ta oynayacak.

SAMSUNSPOR'UN PAYLAŞIMI

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Samsunspor galatasaray
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