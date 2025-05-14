Galatasaray kazandı, Samsunspor'a gün doğdu! Avrupa'ya katılmayı garantilediler

Samsunspor yeni sezonda Avrupa'da mücadele etmeye hak kazandı. Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla birlikte Süper Lig'de Avrupa'ya gidecek takım listesi değişti.
Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı almasının ardından Samsunspor, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında yer almayı garantiledi.
• Şampiyon – Şampiyonlar Ligi Lig aşaması
• 2. sıra – Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
• 3. sıra – Avrupa Ligi play-off turu
• 4. sıra – Avrupa Ligi 2. eleme turu
• 5. sıra – Konferans Ligi 2. eleme turu
Lig üçüncüsü, Avrupa Ligi’ne 2. eleme turu yerine play-off turundan başlayacak ve ilk maçını 21 Ağustos’ta oynayacak.
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