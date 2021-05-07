Galatasaray kazanmak zorunda

Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, 40. haftaya girilirken rakibinin genel averajda da 10 sayı gerisinde bulunuyor.

Bu sebeple sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de 3 puanının yanı sıra ikili averajda da üstünlük sağlamak. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

TERİM HİÇ KAYBETMEDİ!

Galatasaray'da 4. dönemi Aralık 2017'de başlayan teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte Beşiktaş ile iç sahada oynanan maçlarda hiç kaybetmedi. Terim'li Galatasaray geride kalan üç sezonda Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı iki defa mağlup ederken, bir defa da berabere kaldı.

GEDSON BÜYÜK UMUT

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da en güvenilen isimlerin başında 22 yaşındaki Gedson Fernandes geliyor. Genç orta sahanın son haftalardaki çıkışı dikkat çekerken, merkez bölgede oyunun lideri olması planlanıyor. Ayrıca son yıllarda Beşiktaş derbilerinde Galatasaray'da Felipe Melo, Fernando Reges gibi merkez oyuncuları ön plana çıkarken, Gedson Fernandes'e de derbi öncesi bu misyon yüklendi.