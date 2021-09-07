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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na zam yapacak

07.09.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yönetimi, performansının ardından A Milli Takım seviyesine kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'na zam yapma kararı aldı. Oyuncunun serbest kalma bedeli de netleşti.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na zam yapacak

Sabah Gazetesi'nin verdiği habere göre Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde değişikliğe gidiliyor.

Oyuncunun yıllık ücretine zam yapma kararı alınırken kontratına serbest kalma bedeli de eklenecek.

20 MİLYON EURO

Habere göre 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

Kerem'in saha içinde problem yaşadığı Marcao ise affedilmiş ve A Takım'la beraber idmanlara çıkmaya başlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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