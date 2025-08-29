Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Benfica, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na gönderdiği açıklamada, oyuncu Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını bildirdi.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden, sonraki satışta kârdan %10 pay maddesi nedeniyle 1 milyon 50 bin euro gelir elde etti.
Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımların tamamını sildi. Kerem'in bu hamlesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
