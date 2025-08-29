SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Fenerbahçe ile 22 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderirken sözleşmeye koydurduğu madde sayesinde sarı-kırmızılılar bu transferden para kazanacak.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Benfica, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na gönderdiği açıklamada, oyuncu Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını bildirdi.

GALATASARAY PARA KAZANACAK

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu nun Fenerbahçe ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde 1

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden, sonraki satışta kârdan %10 pay maddesi nedeniyle 1 milyon 50 bin euro gelir elde etti.

TÜM GALATASARAY PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu nun Fenerbahçe ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde 2

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımların tamamını sildi. Kerem'in bu hamlesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem'in olay hamlesine cevap gecikmedi!Kerem'in olay hamlesine cevap gecikmedi!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesiKerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.