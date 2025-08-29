Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Benfica, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na gönderdiği açıklamada, oyuncu Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını bildirdi.

GALATASARAY PARA KAZANACAK

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden, sonraki satışta kârdan %10 pay maddesi nedeniyle 1 milyon 50 bin euro gelir elde etti.

TÜM GALATASARAY PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımların tamamını sildi. Kerem'in bu hamlesi sosyal medyada büyük tepki çekti.