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Galatasaray, Kocaelispor'dan Icardi konusu için yardım istedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.02.2024 18:53
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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Galatasaray’ın golcü oyuncusu Mauro Icardi’ye verilen 1 maç men cezasıyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün kendileriyle görüştüğünü belirterek, "Icardi’nin yaptığı hareketin benzerini Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığımız maçta futbolcumuz Oğuz Ceylan yapmıştı. Temsilci raporlarında yer almamıştı ancak görüntüler üzerinden oyuncumuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Yaptığımız savunmadan sonra sadece para cezası verilmişti. Başarılı savunma ya

Galatasaray, Kocaelispor'dan Icardi konusu için yardım istedi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçında taraftara yaptığı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Galatasaray’ın golcüsü Mauro Emanuel Icardi, 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldı. Yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray, Trendyol 1. Lig kulüplerinden Kocaelispor’dan Oğuz Ceylan ile ilgili sezonun ilk yarısında yaptığı ‘tahkim savunması’ ile ilgili olarak destek istedi.

ENGİN KOYUN: “DESTEK İSTEDİLER ÇÜNKÜ EMSAL KARAR VAR”

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Galatasaray’ın kendilerinden destek aldığını doğrulayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’un Kulüp Başkanı Engin Koyun, “Evet, doğru. Galatasaraylı yönetici, spor hukuku alanında oldukça başarılı olan yöneticimiz Abdurrahman Bey’i (Başkır) arayarak destek istedi. Bizim kurumsallaşma adına attığımız adımlardan dolayı hukuksal anlamda birimimiz çok iyi. Icardi’nin yaptığı hareketin benzerini Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığımız maçta futbolcumuz Oğuz Ceylan yapmıştı. Temsilci raporlarında yer almamıştı ancak görüntüler üzerinden oyuncumuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Yaptığımız savunmadan sonra sadece para cezası verilmişti. Başarılı savunma yaptığımız için Galatasaray da bizden destek istedi” şeklinde konuştu.

ABDURRAHMAN BAŞKIR: “ETKİLİ SAVUNMAYLA SADECE PARA CEZASI ALDIK”

Galatasaray yöneticisiyle görüşmeyi yapan Kocaelispor İdari İşler Direktörü Abdurrahman Başkır ise şu sözleri kaydetti: “Icardi ile aynı pozisyonda bizim oyuncumuz da deplasmandaki Sakarya maçından sonra taraftara hareket yaptığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Bu durum temsilci raporunda yoktu. Süper Lig’de 4, bizim ligimizde 3 temsilci görev yapıyor. Raporlara yansıyan bir şey bulunmuyordu ancak taraftar baskısı ve görüntüler üzerinden oyuncumuz disiplin kuruluna sevk edildi. Biz de ‘Videolar muteber değil’ dedik. Etkili bir savunma yaptık ve para cezası aldık. Icardi ise 19 bin TL para cezası ve men cezası aldı. Emsal bir karar olduğu için Galatasaray’ın yetkilileri de şifahen detaylarıyla bilgi almak istedi."

OĞUZ CEYLAN OLAYINDA NE OLMUŞTU?

tribunlerine-el-hareketi-cekmenin-cezasi-belli-oldu

Kocaelispor’un sağ beki Oğuz Ceylan, sezonun ilk yarısında deplasmanda Sakaryaspor ile oynanan maçta yaptığı el hareketi nedeniyle, temsilci raporunda yer almamasına rağmen sosyal medya ve taraftar baskısı sonrasında görüntüler üzerinden PFDK’ya sevk edilmişti. Sakaryaspor taraftarı Oğuz’un maç cezası almasını istemiş, PFDK ise Kocaelispor’un yaptığı etkili savunmanın ardından Oğuz’a para cezası verdi.

TFF Tahkim Kurulu Kararı

TFF Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantıda şu kararı aldı:

"Galatasaray A.Ş. futbolcusu Mauro Emanuel Icardi’nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT’nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

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