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Galatasaray Konstantinos Mitroglou'nu resmen açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

Galatasaray, Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Konstantinos Mitroglou'nu resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique Marsilya'yla resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bu sezon Fransız kulübüyle 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol attı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Allah belanı versin galatasaray lanet olsun
Patlasın bombalar lig ucacak
kim abi bu adını bile okuyamadım
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