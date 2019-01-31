Galatasaray Konstantinos Mitroglou'nu resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique Marsilya'yla resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Bu sezon Fransız kulübüyle 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol attı.
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