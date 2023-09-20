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GALATASARAY KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

20.09.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kopenhag maçı canlı olarak yayınlanacak. Okan Buruk'un öğrencileri ikinci turda Zalgiris'i, üçüncü turda Olimpija Ljubljana'yı ve play-off turunda Molde'yi geçerek gruplara kalmayı başarmıştı. Galatasaray Kopenhag maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Danimarka ekibini Rams Park Stadyumu'nda konuk edecek olan sarı kırmızılılar maçta galibiyeti hedefliyor. Peki Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Kopenhag maçı canlı yayını için geri sayım başladı. Sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kalmayı başaran sarı kırmızıların rakibi ise ikinci turda Breidablik, üçüncü turda Sparta Prag ve play-off turunda Rakow'u eleyerek gruplara yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında oynanacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlenecek. Galatasaray Kopenhag maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Galatasaray Kopenhag maçının canlı yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler...

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kopenhag maçı bugün (20 Eylül 2023 Çarşamba) saat 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim; Angelino; Torreira, Ndombele, Kerem; Ziyech, Icardi, Zaha

Kopenhag muhtemel 11'i: Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji,

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GALATASARAY 17. KEZ GRUPLARDA!

Sarı kırmızılı temsilcimiz 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında sahaya çıkacak.

Galatasaray 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı.

Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2019-2020 sezonunda mücadele etmişti.

GALATASARAY İLE KOPENHAG ARASINDA 3. RANDEVU!

Galatasaray ile Kopenhag bugüne dek 2 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki müsabakalarda, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup ederken, deplasmanda ise 1-0 yenildi. Sarı kırmızılıların 3 golüne, Kopenhag ise 2 golle karşılık verdi.

AVRUPA KUPALARINDA 309. KARŞILAŞMA

Sarı kırmızılılar Avrupa kupalarında bugüne dek 308 kez oynadı.

Bahsi geçen karşılaşmalardan Galatasaray, 111 kez üstünlükle çıktı, 115 kez de rakiplerine yenildi. 82 maç ise eşitlikle sona erdi. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray rakip fileleri 413 kez havalandırırken, kalesinde ise 453 gol gördü.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 117. MAÇ

Sarı kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne dek 116 maça çıktı.

Galatasaray, bahsi geçen maçların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 59 defa da rakiplerine kaybetti. 29 maç ise eşitlikle bitti.

Galatasaray, attığı 112 gole karşın, kalesini 197 gole kapatamadı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 11 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 3 eşitlik aldı.

SARI KIRMIZILILAR AVRUPA'DAKİ SON 18 KARŞILAŞMADA 1 KEZ YENİLDİ

Sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplam 18 maçta yalnızca 1 kez yenildi.

Galatasaray 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV’ye İstanbul’da 2-1’lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY, DANİMARKA TAKIMLARIYLA 4 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileri ile 4 kez karşılaştı.

Galatasaray, Randers ve Kopenhag ile oynadığı 4 maçta 2 üstünlük, 1 yenilgi ve 1 eşitlik aldı.

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