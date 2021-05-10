Galatasaray Kulübü başkan adayı Burak Elmas'tan yönetime ikinci ihtarname

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Elmas, "Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil, sosyalleşme süreci, değer yargıları ve kültürüyle 30 milyon taraftarı olan Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Kimse Galatarasay’ın yarınlarını, umutlarını ve geleceğini karartamaz. Hiçbir Galatasaraylı buna müsaade etmez. Türkiye’nin en köklü kurumu olan bu kulübün vicdanı kıymetli Galatasaraylılardır. Genel kurulun iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Biz de hukuk devletinin gereği olarak bugün itibariyle yönetim kurulu üyelerine ve denetim kuruluna ikinci defa noter marifetiyle ihtarnamemizi keşide ettik." ifadelerini kullandı.

Hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini belirten Elmas, şöyle devam etti:

"Galatasaray’ın mevcut yönetim kurulunun kanuna ve tüzüğe açıkça aykırı olan bu karardan rücu etmesini talep ediyoruz. Aksi halde en kısa sürede yönetim kurulunun açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararına karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacağız."

