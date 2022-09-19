Galatasaray Kulübü ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Galatasaray Kulübü ile Aras Kargo arasında "Futbolun Heyecanını Taşıyoruz" sponsorluk anlaşması imzalandı. Düzenlenen imza törenine; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Dursun Özbek, "Bu iş birliğini Galatasaray ve Aras Kargo için daha ileriye nasıl götürülebilir, Aras Kargo'nun Türk sporuna olan ilgisi özellikle Galatasaray'a olan ilgisi daha fazla nasıl geliştirilebilir konusunda sizlerle paylaşımda bulunacağız. Öncellikle Aras Kargo'ya teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi mağazacılıkla ilgili ve Galatasaray Spor Kulübü'nün diğer organlarıyla ilgili bir taşımacılık anlaşması bu. Sadece taşıma desteği olarak değil ama Galatasaray'a reklam açısından verdiği destek Aras Kargo'nun önemi çok. İki kurumun iş birliğinin gelişmesi, daha ileri gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgili genel müdürüme sürpriz olarak da bunu sadece bu seviyede kalmamasını özellikle amatör sporlarla daha fazla, daha büyük iş birliğine anlaşmamış gerektiğine burada sizlerin önünde söylüyorum" dedi.

UTKU AYYARKIN: BU ANLAMLI FORMAYI BİZE EMANET ETTİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise yaptığı açıklamada, "Aras Kargo olarak biz 40 yıldır spor ve sanat dünyasının destekleyicisi olduk. Yaptığımız iş aslında üretici, tüketici ve tedarikçiler arasında köprü görevi görebilmek. Günün sonun da 117 yıllık geçmişiyle birçok başarıya imza atmış bir spor kulübünün bize vermiş olduğu bu anlamlı formayı, nitelikli bir şekilde taşımak için bugün buradayım. Hepimizin bildiği üzere Aras Kargo 40 yıldır özellikle sporun bütünleştirici özelliğinin farkında olduğu için bu alanda ciddi destek ve katkı sağlıyor. Spor kulüplerinde de en önemli branşlardan bi tanesi futbol ama bunun yanında birçok, farklı alanla da spor kulüplerimiz özellikle geleceğimize, gençlerimize bu dünyaya daha farklı bütünleştirici, insanların bir arada hoşgörüyle daha farklı bakabilecekleri önemli bir misyonda üstlenmiş durumdalar.

Tabii ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bizi yönlendireceğine ve bizimle birlikte iş birliği yapabilecek farklı branşlar varsa burada üzerimize düşen sorumluluğu keyifle yapıyor oluruz. Çünkü biz özellikle kendi ülkemizde 80 milyonun üzerinde yurt dışına bu hizmeti götürürken, Galatasaray Spor Kulübü gibi milyonlarca taraftar grubuna hakim bir topluluğun, bizimle birlikte iş süreçleri geliştiriyor ve bizi çözüm ortağı olarak kabul ediyor olması bizim için başka bir anlam, gurur ve keyif yaşatıyor olur. Tabii ki de detayları konuştuğumuzda bunların hepsine bakıyor oluruz.

Önemli olan Galatasaray Spor Kulübü'nde faaliyete geçecek Türk sporcusunu destekleyebileceğimiz ve onların başarışıyla gururlana bileceğimiz güzel iş birliklerine imza atıyor oluruz. Biz özellikle 'Futbolun Heyecanını Taşıyoruz' mottosuyla bu yola baş koymuştuk. Hepinizin bildiği üzere spor kulüplerimiz gibi milli takımlarımızın da taşıma sponsoruyuz. Amacımız bizim ülkemizde hepimizin çok keyifle takip ettiği milyonlarca kitlesi olan futboldaki başarının parçası olmak. Bugün de sayın başkanıma ve yönetim kuruluna bu anlamlı formayı bize emanet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Önemle ve keyifle bu sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Zaten uzun zamandır Galatasaray Spor Kulübü ile çözüm ortağı olarak çalışıyorduk bugün bunu bir boyut ileri götürüyoruz" şeklinde konuştu.

