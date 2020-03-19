Galatasaray Kulübü, mağazalarını kapattı

Galatasaray Kulübü, 'koronavirüs' salgını nedeniyle tüm GSStore mağazalarını kapattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore’a internet sitesi adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz" denildi.
(DHA)
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