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  4. Galatasaray'da genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

Galatasaray'da genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe, 2006-2012 yılları arasında aynı görevi üstlenmiş Selçuk Rıza İren getirildi.

Galatasaray'da genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İren'in, 2006-2012 yıllarında da kulüpte genel sekreterliği üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Galatasaray Genel Sekreterlik Selçuk Rıza İren süperlig

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