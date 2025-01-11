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Galatasaray Kulübünde yeni divan kurulu üyeleri için berat töreni yapıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 12:43
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Galatasaray Kulübünde divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni düzenlendi.

Galatasaray Kulübünde yeni divan kurulu üyeleri için berat töreni yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi. Divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında usta sanatçı Şener Şen de yer aldı.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yönetim kurulu üyelerinden Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral ile Timur Kuban ve sarı-kırmızılı camiadan birçok isim katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, divan kurulunun çok önemli bir istişare organı olduğunu belirterek, "Problemlerimiz divan kurulunda tartışılır ve her seferinde de başarılı bir organizasyon ortaya çıkar. Yeni divan kurulu üyelerinden bir ricam var. 3000'e yakın divan kurulu üyemiz var ama katılım yeterli değil. Görüşlerinizden faydalanmamız için lütfen toplantılara katılın. Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alındı. Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli. Önümüzde bir divan kurulu toplantısı var. Orada tartışmak istediğim konular var. Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni divan kurulu üyelerine beratları takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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