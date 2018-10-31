Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncularla ilgili açıklamalar yaptı

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından önce sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Resmi sitede yer alan açıklamada Yener İnce sakatlığı bulunan oyuncuların son durumlarıyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz milli takım arasında sakat dönen bazı oyuncularımız oldu. Birçoğu o dönemde yaptığımız tedavilerle maçlarda oynayabildiler. Ancak bazı oyuncularımız daha sonra tekrar şanssız sakatlıklar yaşadı. Oyuncularımızın son durumları hakkında isim isim bilgi vermek gerekirse;

EMRE AKBABA

Emre Akbaba'nın bildiğiniz gibi ayağında bir kırık var. Şu anda ayağında bir alçı var. O alçı yaklaşık 6-7 hafta daha ayağında kalacak. Alçı çıktıktan sonra kendisinin rehabilitasyonuna başlayacağız. Emre'nin daha zamana ihtiyacı var.

YUTO NAGATOMO

Yuto Nagatomo'nun sakatlığı futbolda çok sık rastlanan bir durum değil. Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri %70'e yakın bir seviyede söndü. O gece sponsor hastanemizin yardımlarıyla yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattı bu sakatlığı. Şu anda Yuto ameliyatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha sonrasında durumuna göre neler yapabileceğimize bakacağız. Ameliyat kararını bu kadar çabuk vermemizin sebebi de iyileşme döneminin mümkün olduğu kadar kısa sürmesini hedeflememizdi. Şu an için gayet iyi bir durumda. Yuto'nun beklenenden çok daha önce yeşil sahalara döneceğini umut ediyorum.