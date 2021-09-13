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Galatasaray - Lazio, Beşiktaş - Dortmund ve E. Frankfurt - Fenerbahçe maçlarının oranları belli oldu

13.09.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupadaki temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Borussia Dortmund, Lazio ve Eintracht Frankfurt maçlarının iddia oranları belli oldu.

Galatasaray - Lazio, Beşiktaş - Dortmund ve E. Frankfurt - Fenerbahçe maçlarının oranları belli oldu

İddaa risk yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş - Dortmund maçı ve UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt - Fenerbahçe ve Galatasaray - Lazio arasında oynanacak mücadelelerin iddaa oranlarını açıkladı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Dortmund arasında 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.

Dortmund'a 1.43 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyet oranını 4.10 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.60 oldu.

Sinan Engin'in Beşiktaş - Dortmund maçı için verdiği "Beşiktaş, Dortmund'u 2-1, 3-1 kazanır" tahmininin de iddaa oranlarındaki karşılığı belli oldu.

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GALATASARAY - LAZIO

UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray'a 2.85 oran belirleyen iddaa risk yönetimi, beraberliğe 3.15, Lazio'ya ise 1.80 oran verdi.

E. FRANKFURT - FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile Fenerbahçe arasında 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.

Frankfurt'a 1.52'lik galibiyet oranı belirleyen iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'ye ise 3.65 galibiyet oranı belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.65 oldu.


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