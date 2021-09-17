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Galatasaray - Lazio maçında inanılmaz hata!

17.09.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen Galatasaray - Lazio maçında İtalyan ekibinin kalecisinden inanılmaz bir hata geldi. Bu hata Lazio'ya mağlubiyeti getirdi.

Galatasaray - Lazio maçında inanılmaz hata!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu UEFA Avrupa Ligi'nde konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 67. dakikada 1-0 öne geçerken, Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nun hatası geceye damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısında üstün bir oyun sergileyen ve Morutan'la bulduğu pozisyonda direği geçemeyen Galatasaray, öne geçecek golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İNANILMAZ HATA

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, aradığı golü 67. dakikada büyük bir hata sonrası buldu.

Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Morutan içeriye kat etti ve ortasını yaptı. Lazio savunmasında Lazzari topu uzaklaştırmak için gelişi güzel bir vuruş yaptı ve top havalandı.

Havalanıp kaleye doğru yönelen ters topu kontrol etmek isteyen Lazio kalecisi Strakosha büyük bir hata yaptı. Topun kontrolünü sağlayamayan Arnavut kaleci, topu kale içine aldı ve Galatasaray öne geçti.

Golün ardından sarı-kırmızılı oyuncular büyük sevinç yaşamasına karşın şaşkınlıklarını gizleyemediler. 26 yaşındaki Arnavut kaleci de golün sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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