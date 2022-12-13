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Galatasaray Lazio'ya 2-1 mağlup oldu! Aslan üstünlüğünü koruyamadı

13.12.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geçti. Sarı-Kırmızılılar henüz 4. dakikada öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Lazio'ya 2-1 mağlup oldu! Aslan üstünlüğünü koruyamadı

Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arayı düzenlediği hazırlık karşılaşmaları ile sürdüren Galatasaray, Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakibi karşısında öne geçse de mücadele 2-1'lik Lazio üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Galatasaray'da karşılaşmaya 11'de başlayacağı açıklanan Özgür Baran Aksaka, ısınma sırasında ayağında ağrı hissetti ve onun yerine Metehan Baltacı ilk 11'e dahil oldu.

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Galatasaray'ın tek golü 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken, Lazio'nun gollerini Felipe Anderson ve Luis Alberto kaydetti.

Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Metehan, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış.

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.

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