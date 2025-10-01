SPOR

Galatasaray-Liverpool karşılaşmasında sakatlanan 3 oyuncunun sağlık durumları belli oldu! Alisson Becker'den İngiliz ekibine kötü haber geldi...

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında gecenin maçı İstanbul’da oynandı. Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 geçtiği karşılaşmada meydana gelen 3 sakatlık takımları zor duruma sokarken, Alisson’un sakatlık süresi de açıklandı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan sarı kırmızılılar puanın 3’e yükseltti. Öte yandan maç içinde iki takımda da meydana gelen sakatlıklar can yakarken, Liverpool’un kalecisi Alisson Becker’in son durumuna ilişkin bilgilendirilme yapıldı.

EN AZ 3 HAFTA

Galatasaray-Liverpool karşılaşmasında sakatlanan 3 oyuncunun sağlık durumları belli oldu! Alisson Becker den İngiliz ekibine kötü haber geldi... 1

Liverpool'da Alisson Becker, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

3 OYUNCU SAKATLANDI!

Galatasaray-Liverpool karşılaşmasında sakatlanan 3 oyuncunun sağlık durumları belli oldu! Alisson Becker den İngiliz ekibine kötü haber geldi... 2

Maçta sakatlık yaşayan Liverpool kalecisi Alisson Becker, maçın ikinci yarısında oyuna devam edememiş ve yerini Mamardashvili'ye bırakmıştı. Öte yandan Liverpool’da golcü oyuncu Ekitike’de sakatlanıp oyundan çıkarken, Chelsea maçında yer almayacağı tahmin ediliyor. Galatasaray’da ise Victor Osimhen sakatlanıp oyundan çıkmış fakat teknik direktör Okan Buruk "Ayağına kramp girdi, önemli bir şeyi yok. Kötü bir haber almadık" açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
