Galatasaray-Liverpool karşılaşmasında sakatlanan 3 oyuncunun sağlık durumları belli oldu! Alisson Becker'den İngiliz ekibine kötü haber geldi...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan sarı kırmızılılar puanın 3’e yükseltti. Öte yandan maç içinde iki takımda da meydana gelen sakatlıklar can yakarken, Liverpool’un kalecisi Alisson Becker’in son durumuna ilişkin bilgilendirilme yapıldı.

EN AZ 3 HAFTA

Liverpool'da Alisson Becker, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

3 OYUNCU SAKATLANDI!

Maçta sakatlık yaşayan Liverpool kalecisi Alisson Becker, maçın ikinci yarısında oyuna devam edememiş ve yerini Mamardashvili'ye bırakmıştı. Öte yandan Liverpool’da golcü oyuncu Ekitike’de sakatlanıp oyundan çıkarken, Chelsea maçında yer almayacağı tahmin ediliyor. Galatasaray’da ise Victor Osimhen sakatlanıp oyundan çıkmış fakat teknik direktör Okan Buruk "Ayağına kramp girdi, önemli bir şeyi yok. Kötü bir haber almadık" açıklamasını yaptı.