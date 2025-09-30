SPOR

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak dev mücadeleye dair tüm detaylar...

Galatasaray ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesi Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemde. İki dev ekibin sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmada muhtemel 11’ler, istatistikler ve canlı yayın detayları açıklandı. İşte Galatasaray – Liverpool maçı hakkında tüm bilgiler...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray da 2. hafta karşılaşmasında sahasında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi futbolseverler bu dev karşılaşmayı beklemeye koyulurken mücadeleye dair detaylar da araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk düdük bu akşam TSİ 22.00'da çalacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rams Park'ta oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.

GALATASARAY – LIVERPOOL MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 25. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı 24 maçta 5 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

