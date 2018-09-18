Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? TRT, Beinsports ve alternatif kanallar

Sarı kırmızılı taraftarlarda bugün Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Ancak karşılaşmaya saateler kala taraftarlar hala Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayımlanacak bilmiyorlar. Tivibu’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’de yayıncı kuruluşu kim olacak bekleniyor? İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ile ilgili son gelişmeler, alternatif kanallar ve merak ettikleriniz...

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan karşılaşma Türkiye’de hangi kanalda yayımlanacak henüz bilinmiyor. TRT veya Beinsports en olası adaylar olarak görülüyor. GS L.Mokow maçının hangi kanalda yayımlanacağı belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye’de Şampiyonlar Ligi’ni hangi kanal yayımlayacak belli değil ama sarı kırmızılıların devler arenasına döndüğü bu maç, pek çok ülkede yayımlanacak. İşte Türkiye dışında Galatasaray Lokomotiv maçını şifreli veya şifresiz izleyebileceğiniz kanallar...

ÜLKE KANALLAR Hindistan Sony LIV Endonezya K-Vision Uluslararası UEFA Champions League App İran beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Irak beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT İrlanda Virgin TV Go, BT Sport Extra İtalya SKY Go Italia, Sky Calcio 7 Cezayir beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 Arjantin ESPN Play Sur, ESPN+ Avustralya Optus Sport Avusturya DAZN Azerbaycan CBC Sport Azerbaijan Bahreyn beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 Bangladeş Sony LIV Belçika Proximus 11+ Belize ESPN+, ESPN Play Norte, ESPN3 Norte Bhutan Sony LIV Bolivya ESPN Play Sur, ESPN+ Brezilya Esporte Interativo Plus Brunei Goal.com Kamboçya Goal.com Kanada DAZN Çad beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Şili ESPN+, ESPN Play Sur Çin PPTV Sport China Kolombiya ESPN Play Sur, ESPN+ Kosta Rika ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+ Güney Kıbrıs Cytavision Live, Cytavision Sports 7 Çek Cumhuriyeti O2 TV Danimarka Viasat Xtra 2, Viaplay Denmark Djibouti beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 Dominik Cumhuriyeti ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+ Ekvador ESPN Play Sur, ESPN+ Mısır beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 El Salvador ESPN Play Norte, ESPN+, ESPN3 Norte Finlandiya Viasat Hockey, C More Suomi Fransa RMC Sport en direct Almanya DAZN, TeleClub Sport Live Yunanistan Cosmote Sport 9 HD Guetemala ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+ Honduras ESPN3 Norte, ESPN Play Norte, ESPN+ Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong Macaristan Spíler1 Japonya DAZN Ürdün beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Kuveyt beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Laos Goal.com Lübnan beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Libya beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Makedonya MaxTV Go, Arena Sport 2 Serbia Malezya Goal.com Maldivler Sony LIV Malta GO TV Anywhere, TSN5 Malta Moritanya beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Meksika ESPN Play Norte, ESPN3 Norte Karadağ Arena Sport 2 Serbia Fas beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 Myanmar Skynet Myanmar Nepal Sony LIV Hollanda Ziggo Sport Extra 2 Nikaragua ESPN+, ESPN3 Norte, ESPN Play Norte Umman beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Pakistan Sony LIV Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 Panama ESPN3 Norte, ESPN+, ESPN Play Norte Paraguay ESPN+, ESPN Play Sur Peru ESPN Play Sur, ESPN+ Filipinler Goal.com Portekiz Eleven Sports 3 Portugal Katar beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Romanya Telekom TV Live Rusya НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Игра, НТВ+ Наш футбол Suudi Arabistan beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 Sırbistan Arena Sport 2 Serbia Singapur Goal.com Somali beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Güney Sudan beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 İspanya Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+ Sri Lanka Sony LIV Sudan beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT İsveç Viasat Xtra 2, Viasat Hockey, Viaplay Sweden İsviçre DAZN, TeleClub Sport Live Suriye beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT Tayvan Goal.com Tayland Goal.com Tunus beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 Birleşik Arap Emirlikleri beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6 Birleşik Krallık BT Sport Extra Amerika Birleşik Devletleri Univision Deportes En Vivo, B/R Live Uruguay ESPN+, ESPN Play Sur Venezuela ESPN Play Sur, ESPN+ Vietnam myK + LIVE Yemen beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Eren, Rodrigues