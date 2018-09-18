Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? TRT, Beinsports ve alternatif kanallar

Sarı kırmızılı taraftarlarda bugün Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Ancak karşılaşmaya saateler kala taraftarlar hala Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayımlanacak bilmiyorlar. Tivibu’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’de yayıncı kuruluşu kim olacak bekleniyor? İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ile ilgili son gelişmeler, alternatif kanallar ve merak ettikleriniz...
Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan karşılaşma Türkiye’de hangi kanalda yayımlanacak henüz bilinmiyor. TRT veya Beinsports en olası adaylar olarak görülüyor. GS L.Mokow maçının hangi kanalda yayımlanacağı belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
Türkiye’de Şampiyonlar Ligi’ni hangi kanal yayımlayacak belli değil ama sarı kırmızılıların devler arenasına döndüğü bu maç, pek çok ülkede yayımlanacak. İşte Türkiye dışında Galatasaray Lokomotiv maçını şifreli veya şifresiz izleyebileceğiniz kanallar...
|ÜLKE
|KANALLAR
|Hindistan
|Sony LIV
|Endonezya
|K-Vision
|Uluslararası
|UEFA Champions League App
|İran
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Irak
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|İrlanda
|Virgin TV Go, BT Sport Extra
|İtalya
|SKY Go Italia, Sky Calcio 7
|Cezayir
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|Arjantin
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Avustralya
|Optus Sport
|Avusturya
|DAZN
|Azerbaycan
|CBC Sport Azerbaijan
|Bahreyn
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|Bangladeş
|Sony LIV
|Belçika
|Proximus 11+
|Belize
|ESPN+, ESPN Play Norte, ESPN3 Norte
|Bhutan
|Sony LIV
|Bolivya
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Brezilya
|Esporte Interativo Plus
|Brunei
|Goal.com
|Kamboçya
|Goal.com
|Kanada
|DAZN
|Çad
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Şili
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Çin
|PPTV Sport China
|Kolombiya
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Kosta Rika
|ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+
|Güney Kıbrıs
|Cytavision Live, Cytavision Sports 7
|Çek Cumhuriyeti
|O2 TV
|Danimarka
|Viasat Xtra 2, Viaplay Denmark
|Djibouti
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|Dominik Cumhuriyeti
|ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+
|Ekvador
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Mısır
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|El Salvador
|ESPN Play Norte, ESPN+, ESPN3 Norte
|Finlandiya
|Viasat Hockey, C More Suomi
|Fransa
|RMC Sport en direct
|Almanya
|DAZN, TeleClub Sport Live
|Yunanistan
|Cosmote Sport 9 HD
|Guetemala
|ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+
|Honduras
|ESPN3 Norte, ESPN Play Norte, ESPN+
|Hong Kong
|beIN Sports Connect Hong Kong
|Macaristan
|Spíler1
|Japonya
|DAZN
|Ürdün
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Kuveyt
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Laos
|Goal.com
|Lübnan
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Libya
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Makedonya
|MaxTV Go, Arena Sport 2 Serbia
|Malezya
|Goal.com
|Maldivler
|Sony LIV
|Malta
|GO TV Anywhere, TSN5 Malta
|Moritanya
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Meksika
|ESPN Play Norte, ESPN3 Norte
|Karadağ
|Arena Sport 2 Serbia
|Fas
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|Myanmar
|Skynet Myanmar
|Nepal
|Sony LIV
|Hollanda
|Ziggo Sport Extra 2
|Nikaragua
|ESPN+, ESPN3 Norte, ESPN Play Norte
|Umman
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Pakistan
|Sony LIV
|Palestinian Territory
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|Panama
|ESPN3 Norte, ESPN+, ESPN Play Norte
|Paraguay
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Peru
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Filipinler
|Goal.com
|Portekiz
|Eleven Sports 3 Portugal
|Katar
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Romanya
|Telekom TV Live
|Rusya
|НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Игра, НТВ+ Наш футбол
|Suudi Arabistan
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|Sırbistan
|Arena Sport 2 Serbia
|Singapur
|Goal.com
|Somali
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Güney Sudan
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|İspanya
|Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+
|Sri Lanka
|Sony LIV
|Sudan
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|İsveç
|Viasat Xtra 2, Viasat Hockey, Viaplay Sweden
|İsviçre
|DAZN, TeleClub Sport Live
|Suriye
|beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
|Tayvan
|Goal.com
|Tayland
|Goal.com
|Tunus
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|Birleşik Arap Emirlikleri
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
|Birleşik Krallık
|BT Sport Extra
|Amerika Birleşik Devletleri
|Univision Deportes En Vivo, B/R Live
|Uruguay
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Venezuela
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Vietnam
|myK + LIVE
|Yemen
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Eren, Rodrigues
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Corluka, Kvirkvella, Lysov, Denisov, Krychowiak, Farfan, Miranchuk, Fernandes, Eder
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU
İki takımın son 5 maçına bakıldığında Galatasaray’ın daha iyi bir durumda olduğu görülüyor. Galatasaray son 5 maçında 4 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Lokomotiv Moskova ise son 5 maçına 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 2002/03 Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından ilk kez karşılaşacak. O sezon grup maçlarında mücadele eden iki ekip de, deplasmandaki maçlarda rakiplerine üstünlük sağlamıştı.
Bu sezon 15'inci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, turnuva tarihinde en fazla boy gösteren Türk kulübü konumunda.
Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 104 maça çıkan Galatasaray (27G 26B 51M), turnuvaya katılan diğer Türk takımlarının tamamından (96 maç) daha fazla sayıya ulaştı.
2015/16 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, bu turnuvadaki son 14 maçının sadece birini kazanabildi (4B 9M).
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi (3B 3M). Bu galibiyet Ekim 2015'te Benfica karşısında Selçuk İnan ve Lukas Podolski'nin golleriyle gelmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçın üçünü kazanan Lokomotiv Moskova (1B 2M), aynı sayıda galibiyeti bundan önce oynadığı 15 maçta elde edebilmişti (3B 9M).
Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamadı (2B 5M). Ancak Rus ekibinin bu turnuvadaki son deplasman galibiyeti Galatasaray karşısında gelmişti (Ekim 2001'de, 2-1).
Hiçbir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Aralık 2007'den bu yana Rus takımlarını yenemedi. En son Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup etmişti. O tarihten bu yana Rus takımları Türk rakiplerine karşı dört maçın üçünü kazandı (1B).
Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçlarında galip gelemedi (1B 2M).
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 27 maçın sadece ikisinde kalesini gole kapatabildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde kalesini 21 maçta gole kapattı ve bu alanda en yüksek sayıya sahip Türk takımı durumunda.
Fatih Terim, teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde 41 maça çıktı. Bu turnuvada en fazla maça çıkan Türk teknik direktör olan Terim, bu maçların tamamında Galatasaray'ın başındaydı.
Yuri Semin, Lokomotiv Moskova'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 26 maçın tamamında takımın başındaydı (2001/02, 2002/03, 2003/04).
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