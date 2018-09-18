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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? TRT, Beinsports ve alternatif kanallar

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne bu akşam Lokomotiv Moskova maçı ile geri dönüyor. Ancak taraftarlar hala Galatasray Lokomotiv Moskovo maçı hangi kanalda bilmiyor çünkü henüz yayıncı kuruluş belli değil. Tivibu’nun sözleşmesinin bitmesinden sonra Şampiyonlar Ligi maçlarının nerede gösterileceği belli olmadı. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Beinsports mu TRT mi hangi kanalda yayımlanacak merak ediliyor? İşte maçla ilgili detaylar ve yurtdışındaki alternatif kanallar...

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? TRT, Beinsports ve alternatif kanallar

Sarı kırmızılı taraftarlarda bugün Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Ancak karşılaşmaya saateler kala taraftarlar hala Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayımlanacak bilmiyorlar. Tivibu’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’de yayıncı kuruluşu kim olacak bekleniyor? İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ile ilgili son gelişmeler, alternatif kanallar ve merak ettikleriniz...

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan karşılaşma Türkiye’de hangi kanalda yayımlanacak henüz bilinmiyor. TRT veya Beinsports en olası adaylar olarak görülüyor. GS L.Mokow maçının hangi kanalda yayımlanacağı belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye’de Şampiyonlar Ligi’ni hangi kanal yayımlayacak belli değil ama sarı kırmızılıların devler arenasına döndüğü bu maç, pek çok ülkede yayımlanacak. İşte Türkiye dışında Galatasaray Lokomotiv maçını şifreli veya şifresiz izleyebileceğiniz kanallar...

ÜLKE KANALLAR
Hindistan Sony LIV
Endonezya K-Vision
Uluslararası UEFA Champions League App
İran beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Irak beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
İrlanda Virgin TV Go, BT Sport Extra
İtalya SKY Go Italia, Sky Calcio 7
Cezayir beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Arjantin ESPN Play Sur, ESPN+
Avustralya Optus Sport
Avusturya DAZN
Azerbaycan CBC Sport Azerbaijan
Bahreyn beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Bangladeş Sony LIV
Belçika Proximus 11+
Belize ESPN+, ESPN Play Norte, ESPN3 Norte
Bhutan Sony LIV
Bolivya ESPN Play Sur, ESPN+
Brezilya Esporte Interativo Plus
Brunei Goal.com
Kamboçya Goal.com
Kanada DAZN
Çad beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Şili ESPN+, ESPN Play Sur
Çin PPTV Sport China
Kolombiya ESPN Play Sur, ESPN+
Kosta Rika ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+
Güney Kıbrıs Cytavision Live, Cytavision Sports 7
Çek Cumhuriyeti O2 TV
Danimarka Viasat Xtra 2, Viaplay Denmark
Djibouti beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Dominik Cumhuriyeti ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+
Ekvador ESPN Play Sur, ESPN+
Mısır beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
El Salvador ESPN Play Norte, ESPN+, ESPN3 Norte
Finlandiya Viasat Hockey, C More Suomi
Fransa RMC Sport en direct
Almanya DAZN, TeleClub Sport Live
Yunanistan Cosmote Sport 9 HD
Guetemala ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, ESPN+
Honduras ESPN3 Norte, ESPN Play Norte, ESPN+
Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong
Macaristan Spíler1
Japonya DAZN
Ürdün beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Kuveyt beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Laos Goal.com
Lübnan beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Libya beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Makedonya MaxTV Go, Arena Sport 2 Serbia
Malezya Goal.com
Maldivler Sony LIV
Malta GO TV Anywhere, TSN5 Malta
Moritanya beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Meksika ESPN Play Norte, ESPN3 Norte
Karadağ Arena Sport 2 Serbia
Fas beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Myanmar Skynet Myanmar
Nepal Sony LIV
Hollanda Ziggo Sport Extra 2
Nikaragua ESPN+, ESPN3 Norte, ESPN Play Norte
Umman beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Pakistan Sony LIV
Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Panama ESPN3 Norte, ESPN+, ESPN Play Norte
Paraguay ESPN+, ESPN Play Sur
Peru ESPN Play Sur, ESPN+
Filipinler Goal.com
Portekiz Eleven Sports 3 Portugal
Katar beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Romanya Telekom TV Live
Rusya НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Игра, НТВ+ Наш футбол
Suudi Arabistan beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Sırbistan Arena Sport 2 Serbia
Singapur Goal.com
Somali beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Güney Sudan beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
İspanya Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+
Sri Lanka Sony LIV
Sudan beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
İsveç Viasat Xtra 2, Viasat Hockey, Viaplay Sweden
İsviçre DAZN, TeleClub Sport Live
Suriye beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Tayvan Goal.com
Tayland Goal.com
Tunus beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Birleşik Arap Emirlikleri beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Birleşik Krallık BT Sport Extra
Amerika Birleşik Devletleri Univision Deportes En Vivo, B/R Live
Uruguay ESPN+, ESPN Play Sur
Venezuela ESPN Play Sur, ESPN+
Vietnam myK + LIVE
Yemen beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Eren, Rodrigues

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Corluka, Kvirkvella, Lysov, Denisov, Krychowiak, Farfan, Miranchuk, Fernandes, Eder

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU

İki takımın son 5 maçına bakıldığında Galatasaray’ın daha iyi bir durumda olduğu görülüyor. Galatasaray son 5 maçında 4 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Lokomotiv Moskova ise son 5 maçına 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 2002/03 Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından ilk kez karşılaşacak. O sezon grup maçlarında mücadele eden iki ekip de, deplasmandaki maçlarda rakiplerine üstünlük sağlamıştı.

Bu sezon 15'inci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, turnuva tarihinde en fazla boy gösteren Türk kulübü konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 104 maça çıkan Galatasaray (27G 26B 51M), turnuvaya katılan diğer Türk takımlarının tamamından (96 maç) daha fazla sayıya ulaştı.

2015/16 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, bu turnuvadaki son 14 maçının sadece birini kazanabildi (4B 9M).

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi (3B 3M). Bu galibiyet Ekim 2015'te Benfica karşısında Selçuk İnan ve Lukas Podolski'nin golleriyle gelmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçın üçünü kazanan Lokomotiv Moskova (1B 2M), aynı sayıda galibiyeti bundan önce oynadığı 15 maçta elde edebilmişti (3B 9M).

Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamadı (2B 5M). Ancak Rus ekibinin bu turnuvadaki son deplasman galibiyeti Galatasaray karşısında gelmişti (Ekim 2001'de, 2-1).

Hiçbir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Aralık 2007'den bu yana Rus takımlarını yenemedi. En son Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup etmişti. O tarihten bu yana Rus takımları Türk rakiplerine karşı dört maçın üçünü kazandı (1B).

Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçlarında galip gelemedi (1B 2M).

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 27 maçın sadece ikisinde kalesini gole kapatabildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde kalesini 21 maçta gole kapattı ve bu alanda en yüksek sayıya sahip Türk takımı durumunda.

Fatih Terim, teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde 41 maça çıktı. Bu turnuvada en fazla maça çıkan Türk teknik direktör olan Terim, bu maçların tamamında Galatasaray'ın başındaydı.

Yuri Semin, Lokomotiv Moskova'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 26 maçın tamamında takımın başındaydı (2001/02, 2002/03, 2003/04).


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