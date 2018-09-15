Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçına çıkacak. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı dün akşamki maçtan galip çıkarak liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Lokomotiv Moskova ile daha Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez karşılaşan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 2-0 kazanmış fakat İstanbul'daki maçı 2-1 kaybetmişti. Galatasaray - Lokomotiv maçı biletleri satışa çıkarıldı. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında, 18 Eylül 2018 saat 22:00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi Türkiye yayıncısı konusunda belirsizlik çözülemedi. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Türkiye'den yayınlanamayacak.

GALATASARAY'A MAÇ ÖNCESİ MÜJDELİ HABER!

Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Çarşamba günü Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Lokomotiv Moskova teknik direktörü Yuri Semin, Krasnodar'dan sezon başı transfer ettikleri Fedor Smolov'un Galatasaray karşısında oynamayacağını söyledi. Yuri Semin, "Smolov, Galatasaray maçında oynamayacak. Bu yüzden bu maçta Eder ile başladım. Deneme yapmak istedim" ifadelerini kullandı.