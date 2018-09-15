Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçına çıkacak. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı dün akşamki maçtan galip çıkarak liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Lokomotiv Moskova ile daha Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez karşılaşan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 2-0 kazanmış fakat İstanbul'daki maçı 2-1 kaybetmişti. Galatasaray - Lokomotiv maçı biletleri satışa çıkarıldı. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında, 18 Eylül 2018 saat 22:00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi Türkiye yayıncısı konusunda belirsizlik çözülemedi. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Türkiye'den yayınlanamayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Çarşamba günü Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Lokomotiv Moskova teknik direktörü Yuri Semin, Krasnodar'dan sezon başı transfer ettikleri Fedor Smolov'un Galatasaray karşısında oynamayacağını söyledi. Yuri Semin, "Smolov, Galatasaray maçında oynamayacak. Bu yüzden bu maçta Eder ile başladım. Deneme yapmak istedim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında, 18 Eylül 2018 saat 22:00’de Lokomotiv Moskova ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Çarşamba günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.
Bilet satışları, 12 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 13 Eylül Perşembe saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır. 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerler satışa açılacaktır.
Kategori Bilet Fiyatı
LOKOMOTİV MOSKOVA HAKKINDA
Rusya’nın köklü takımlarından biri olan Lokomotiv Moskova, geçtiğimiz sezon Rusya’da tarihindeki 3. şampiyonluğa ulaşarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılma şansı elde etti. Ağustos 2016’dan itibaren takımın teknik direktörlüğünü Yuri Semin yapmaktadır. Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en başarılı oldukları dönemler ise 1997-1998 ve 1998-1999 yıllarıdır. Lokomotiv Moskova bu iki sezonda eski adı Kupa Galipleri Kupası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi. Bu sezon hareketli bir transfer dönemi geçiren Rusya ekibi Schalke’den Alman stoper Höwedes, PSG’den ön libero Krychowiak ve Krasnoda’dan santrafor Smolov ile kadrosunu güçlendirdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesi Yönetim Kurulu istifa etti
Talisca yine sahnede
Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir
Tahkim Kurulu Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!
Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda Berke Özer, Ozan Tufan, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı!
Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi
Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!
Chievo'ya 3 puan silme ve 200 bin euro para cezası verildi!
Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu
Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum