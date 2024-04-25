Galatasaray maçı öncesi Adanaspor'dan kötü haber! 2 yıldız isim forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Adana Demirspor'da şok gelişme yaşandı.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Emre Akbaba ayağındaki çatlak sebebiyle yüksek ihtimalle sezonun geri kalanında oynayamayacak.
Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Jose Rodriguez de Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.
Bu sezon Adana Demirspor'da 27'si ilk 11, 30 maçta forma giyen Yusuf Sarı; 5 gol ile 9 asist yaptı ve 14 gole katkı sağladı.
Emre Akbaba ise 37'si ilk 11, 39 karşılaşmada mavi-lacivertli formayı giydi. Emre; 9 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da gol pası hazırladı.