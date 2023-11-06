Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'te şaşırtan olay! Tuchel'i statta unuttular

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan maçta Alman devi Sarı-Kırmızılılar'ı 3-1 mağlup etse de iyi oynayan taraf temsilcimiz olmuştu.

Rövanş mücadelesi öncesinde Almanya Kupası'nın ikinci turunda oynadığı mücadelede 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken'e 2-1 yenilerek elenen Bavyera ekibi kupadan elenmişti.

RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Ligde son oynadığı Borussia Dortmund maçında rakibini 4-0 mağlup eden Bayern Münih'te Tuchel'in gergin tavırları Alman basınında gündem olurken, maç sonu oldukça ilginç bir olay yaşandı. Tecrübeli teknik adam yayıncı kuruluşa verdiği röportajı yarıda keserek ayrıldı.

TUCHEL'İ STATTA UNUTTULAR

Karşılaşmanın ardından yaşanan bir diğer çarpıcı detay ise Tuchel'n unutulması oldu. Borussia Dortmund maçının ardından Bayern Münih takım otobüsünün Tuchel olmadan hareket ettiği bildirildi. Bir süre sonra Thomas Tuchel'in araçta olmadığı fark edilince otobüsün geri döndüğü, Signal Iduna Park'tan Bayern çalıştırıcısını da alarak tekrar yola koyulduğu belirtildi.







